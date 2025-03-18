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Двое фанатов получили 15 суток за файеры на матче «Спартак» — «Зенит»

Тушинский районный суд Москвы также запретил этим фанатам посещать спортивные соревнования сроком на три года
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Тушинский районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста двум фанатам, бросившим файеры на матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом». Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Александр Корчак и Андрей Ирышков признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.31 КоАП (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Суд назначил каждому 15 суток ареста с наложением административного запрета на посещение мест официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок в три года.

Матч состоялся в Москве 16 марта и завершился победой «Спартака» со счетом 2:1.

Ранее 18 марта в Тушинском суде сообщили ТАСС, что в суд поступили протоколы в отношении 10 человек, ранее задержанных на матче «Спартак» — «Зенит». Всем вменяется в вину ч. 1 ст. 20.31 КоАП.

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