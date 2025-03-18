Украинская теннисистка рассказала о сексуальных домогательствах тренера
Украинская теннисистка Юлия Вакуленко, бывшая 32-я ракетка мира, рассказала L'Equipe, что в 15-летнем возрасте подверглась сексуальным домогательствам со стороны тренера.
Родившаяся в Ялте Вакуленко переехала в Белград в молодом возрасте. Она было одной из лучших теннисисток своего возраста, а в 15 лет выиграла 16 из своих первых 17 матчей на профессиональном уровне.
«Благодаря этому я получила wild card на юниорский «Ролан Гаррос» в 1999 году. И этот тренер предложил мне составить компанию. В Париже именно он решил, что мы будем жить в одной комнате. Так все и началось», — рассказала 41-летняя Вакуленко.
По словам Вакуленко, тренер «сломал» ее и «украл» у нее мечту. Спортсменка добавила, что контролирующие отношения с тренером длились почти три года.
Имя этого тренера в статье L'Equipe не уточняется. Только то, что он является бывшим теннисистом, входившим в топ-50 мирового рейтинга в 1980-х годах.
Вакуленко за свою карьеру выиграла семь турниров ITF, доходила до четвертого круга US Open в 2007 году, была 32-й ракеткой мира.
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