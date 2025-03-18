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Украинская теннисистка рассказала о сексуальных домогательствах тренера

Украинская теннисистка рассказала о домогательствах тренера в 15-летнем возрасте
Бывшая 32-я ракетка мира Юлия Вакуленко заявила, что с 15 до 18 лет находилась в контролирующих отношениях с тренером, который «сломал» ее и «украл» у нее мечту. Имя этого тренера не уточняется
Юлия Вакуленко
Юлия Вакуленко (Фото: Jim McIsaac / Getty Images)

Украинская теннисистка Юлия Вакуленко, бывшая 32-я ракетка мира, рассказала L'Equipe, что в 15-летнем возрасте подверглась сексуальным домогательствам со стороны тренера.

Родившаяся в Ялте Вакуленко переехала в Белград в молодом возрасте. Она было одной из лучших теннисисток своего возраста, а в 15 лет выиграла 16 из своих первых 17 матчей на профессиональном уровне.

«Благодаря этому я получила wild card на юниорский «Ролан Гаррос» в 1999 году. И этот тренер предложил мне составить компанию. В Париже именно он решил, что мы будем жить в одной комнате. Так все и началось», — рассказала 41-летняя Вакуленко.

По словам Вакуленко, тренер «сломал» ее и «украл» у нее мечту. Спортсменка добавила, что контролирующие отношения с тренером длились почти три года.

Имя этого тренера в статье L'Equipe не уточняется. Только то, что он является бывшим теннисистом, входившим в топ-50 мирового рейтинга в 1980-х годах.

Вакуленко за свою карьеру выиграла семь турниров ITF, доходила до четвертого круга US Open в 2007 году, была 32-й ракеткой мира.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Украина сексуальные домогательства
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