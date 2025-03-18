«Зенит» предоставил РФС доказательства, что «Спартак» забил из офсайда
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал Metaratings, что петербургский клуб направил в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС доказательство того, что «Спартак» забил второй мяч в матче 21-го тура РПЛ из офсайда.
Матч состоялся в Москве 16 марта и завершился победой «Спартака» со счетом 2:1. Решающий гол в концовке забил Кристофер Мартинс. Футболист мог находиться в положении вне игры, но судьи VAR с помощью технологии офсайдных линий приняли решение засчитать гол.
«Мы отправили в ЭСК РФС фото и видеоматериалы, на которых очевидно, что колено игрока «Спартака» при передаче впереди бутсы футболиста «Зенита». Как говорится: кто не слеп, тот видит. И мы видим, что колено Мартинса в этом эпизоде находится в офсайде. Соответственно, гол засчитан ошибочно», — сказал Медведев.
Всего «Зенит» обратился в ЭСК РФС по трем моментам — голу Мартинса и двум эпизодам с желтыми карточками, которые, как считают в петербургском клубе, должно были стать красными.
«Спартак» набрал 43 очка и вышел на второе место в РПЛ, опередив «Зенит» по дополнительным показателям. Лидером турнира после 21 матча является «Краснодар» (46).
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
В США допустили возможность признать Крым российским
Трамп может включить Одессу в повестку мирных переговоров
Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным
Киев заметил превращение Украины из «союзника в клиента» для США
Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе
Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия
Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года
Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции
Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов