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«Зенит» предоставил РФС доказательства, что «Спартак» забил из офсайда

По словам председателя правления «Зенита» Александра Медведева, «кто не слеп, тот видит», что колено Кристофера Мартинса в эпизоде с решающим голом находится в офсайде
Александр Медведев
Александр Медведев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал Metaratings, что петербургский клуб направил в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС доказательство того, что «Спартак» забил второй мяч в матче 21-го тура РПЛ из офсайда.

Матч состоялся в Москве 16 марта и завершился победой «Спартака» со счетом 2:1. Решающий гол в концовке забил Кристофер Мартинс. Футболист мог находиться в положении вне игры, но судьи VAR с помощью технологии офсайдных линий приняли решение засчитать гол.

«Мы отправили в ЭСК РФС фото и видеоматериалы, на которых очевидно, что колено игрока «Спартака» при передаче впереди бутсы футболиста «Зенита». Как говорится: кто не слеп, тот видит. И мы видим, что колено Мартинса в этом эпизоде находится в офсайде. Соответственно, гол засчитан ошибочно», — сказал Медведев.

Всего «Зенит» обратился в ЭСК РФС по трем моментам — голу Мартинса и двум эпизодам с желтыми карточками, которые, как считают в петербургском клубе, должно были стать красными.

«Спартак» набрал 43 очка и вышел на второе место в РПЛ, опередив «Зенит» по дополнительным показателям. Лидером турнира после 21 матча является «Краснодар» (46).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российский футбольный союз (РФС) ФК Зенит ФК Спартак Москва Александр Медведев
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