Бывший игрок медиафутбольного клуба «Чисто Питер» умер в 28 лет

Причины смерти Сергея Маркова не уточняются. Нападающий играл за петербургский клуб в четвертом и пятом сезонах Медиалиги

Сергей Марков (Фото: телеграм-канал ФК «Чисто питер»)

Бывший игрок медиафутбольного клуба «Чисто Питер» Сергей Марков скончался в возрасте 28 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале команды.

«Такие новости невозможно принимать. Мара был настоящим человеком. Он всегда был рядом. Душа компании, весельчак, наполняющий каждого своим позитивом. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Сережи», — говорится в сообщении.

Причины смерти не уточняются.

За «Чисто Питер» Марков играл в четвертом и пятом сезонах Медиалиги. Также нападающий выступал за команду «Нева-Максима» в чемпионате Санкт-Петербурга.

В начале марта «Чисто Питер», где в том числе играли бывшие футболисты «Зенита» Анатолий Тимощук, Александр Анюков и Павел Погребняк, объявил о приостановке деятельности. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил ТАСС, что больше клубу «проект не интересен ни со спортивной, ни с агитационной точки зрения».