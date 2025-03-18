Бывший игрок медиафутбольного клуба «Чисто Питер» умер в 28 лет
Бывший игрок медиафутбольного клуба «Чисто Питер» Сергей Марков скончался в возрасте 28 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале команды.
«Такие новости невозможно принимать. Мара был настоящим человеком. Он всегда был рядом. Душа компании, весельчак, наполняющий каждого своим позитивом. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Сережи», — говорится в сообщении.
Причины смерти не уточняются.
За «Чисто Питер» Марков играл в четвертом и пятом сезонах Медиалиги. Также нападающий выступал за команду «Нева-Максима» в чемпионате Санкт-Петербурга.
В начале марта «Чисто Питер», где в том числе играли бывшие футболисты «Зенита» Анатолий Тимощук, Александр Анюков и Павел Погребняк, объявил о приостановке деятельности. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил ТАСС, что больше клубу «проект не интересен ни со спортивной, ни с агитационной точки зрения».
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