 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Бывший игрок медиафутбольного клуба «Чисто Питер» умер в 28 лет

Бывший футболист «Чисто Питер» Сергей Марков умер в возрасте 28 лет
Причины смерти Сергея Маркова не уточняются. Нападающий играл за петербургский клуб в четвертом и пятом сезонах Медиалиги
Сергей Марков
Сергей Марков (Фото: телеграм-канал ФК «Чисто питер»)

Бывший игрок медиафутбольного клуба «Чисто Питер» Сергей Марков скончался в возрасте 28 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале команды.

«Такие новости невозможно принимать. Мара был настоящим человеком. Он всегда был рядом. Душа компании, весельчак, наполняющий каждого своим позитивом. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Сережи», — говорится в сообщении.

Причины смерти не уточняются.

За «Чисто Питер» Марков играл в четвертом и пятом сезонах Медиалиги. Также нападающий выступал за команду «Нева-Максима» в чемпионате Санкт-Петербурга.

В начале марта «Чисто Питер», где в том числе играли бывшие футболисты «Зенита» Анатолий Тимощук, Александр Анюков и Павел Погребняк, объявил о приостановке деятельности. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил ТАСС, что больше клубу «проект не интересен ни со спортивной, ни с агитационной точки зрения».

Трамп назвал дату разговора с Путиным

США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине

Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура

«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео

Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине

МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины

Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием

Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством

Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Медиалига Санкт-Петербург
Материалы по теме
Умер шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Накаяма
Спорт
Участвовавший в Кубке России клуб Медиалиги объявил о закрытии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 90,84 (-2,76) Инвестиции, 17 мар, 20:30 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 84,31 (-1,26) Инвестиции, 17 мар, 20:30
Аналитики оценили зрелость российских поставщиков средств виртуализацииОтрасли, 14:27
Схиархимандрита Илия похоронили у Воскресенской часовни в Оптиной пустыниОбщество, 14:26
СК установил факты убийств двух женщин военными ВСУ в Курской областиПолитика, 14:20
Microsoft предупредила о новом криптовирусе. ДеталиКрипто, 14:18
Потанин не увидел повода для «раскрытых объятий» бизнеса ЗападуБизнес, 14:15
Новак назвал приток зарубежного капитала одной из причин роста рубляИнвестиции, 14:07
Кабмин пока не утвердил список компаний для «большой приватизации»Экономика, 14:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Bloomberg узнало условия России для прекращения огня на УкраинеПолитика, 14:02
Кремль пообещал «наилучшим образом» сообщить о разговоре Путина и ТрампаПолитика, 13:59
Бывший игрок медиафутбольного клуба «Чисто Питер» умер в 28 летСпорт, 13:50
Решетников назвал «задачу номер один» для развития экономики РоссииЭкономика, 13:39
Пропавшего в Тюмени спортивного журналиста нашли живымСпорт, 13:37
Шортисты акций Tesla за три месяца заработали $16 млрдИнвестиции, 13:33
В Кремле объяснили, почему встреча Путина с бюро РСПП будет закрытойБизнес, 13:33