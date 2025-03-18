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Умер шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Накаяма

Акинори Накаяма скончался в 82 года от рака желудка. Японец — один из трех гимнастов, дважды ставших олимпийскими чемпионами в упражнениях на кольцах
Акинори Накаяма
Акинори Накаяма (Фото: imago sportfotodienst / www.imago-images.de / Global Look Press)

Шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике японец Акинори Накаяма скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Ассоциации гимнастики Японии.

Причиной смерти Накаямы стал рак желудка.

Накаяма завоевал четыре золотые медали на Играх-1968 в Мехико (кольца, брусья, перекладина, командное многоборье) и еще две награды высшего достоинства на ОИ-1972 в Мюнхене (кольца, команда). Также на его счету еще два серебра и две бронзы на Играх.

Кроме того, Накаяма завоевал 12 медалей на чемпионатах мира, включая семь золотых. Японец — один из трех человек, дважды ставших олимпийскими чемпионками в упражнениях на кольцах (также это удавалось советскому гимнасту Альберту Азаряну и китайцу Лю Яну).

В 2005 году Накаяма был включен во Всемирный зал славы гимнастики.

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спортивная гимнастика Япония
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