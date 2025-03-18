Медведев стал единственным в топ-30 ATP без финалов за год. В чем причины

Даниил Медведев стал единственным игроком из топ-30, который не выходил в финал турнира АТР за последние 52 недели. Что говорят о результатах лучшего теннисиста России — в материале «РБК Спорт»

Даниил Медведев (Фото: Global Look Press)

Российский теннисист Даниил Медведев 16 марта не смог выйти в финал турнира ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В полуфинале 29-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, уступил датчанину Хольгеру Руне, 13-й ракетке мира, со счетом 5:7, 4:6.

Медведев в интервью на YouTube-канале «Больше!» назвал отличным результатом то, что дошел до полуфинала турнира. «В принципе, мог и получше добыть результат. Но это как бы хороший итог. То есть будь это четыре года назад, я был бы недоволен. Но для того, в каких условиях я играю, это отличный результат. Надеюсь, что будет лучше в Майами — кстати, один из немногих турниров, где еще можно что-то там забить», — сказал Медведев.

Медведев занимает восьмое место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов ATP. В 2024 году лучший российский теннисист впервые за три года не выиграл ни одного турнира, но дошел до финала Australian Open и полуфинала Уимблдона.

А вот за последние 52 недели россиянин стал единственным игроком из топ-30, который не выходил в финалы турниров АТР.

Что говорят о Медведеве

Первый российский чемпион Australian Open и Roland Garros в смешанном разряде Андрей Ольховский в разговоре с корреспондентом «РБК Спорт» объяснил, что Медведев «не стремится попасть в финал на мелких турнирах, а хочет играть и выигрывать на крупных, где самые сильные игроки».

«В начале сезона многие сказали, что Даниилу пора заканчивать карьеру, хотя результаты вполне себе нормальные показывает в последнее время. Думаю, что Даня все равно играет на уровне, и результат вполне может прийти», — сказал Ольховский «РБК Спорт».

При этом Ольховский отметил, что «в последнее время игра Медведева возвращается». «Он провел несколько действительно хороших матчей. Многие не достигают и полуфинала «тысячника». Конечно, в свете того, что Даня был первой ракеткой мира, мы ожидаем максимум, но так бывает», — добавил он.

Представитель СССР в Международной федерации тенниса (1983–1990) Виктор Янчук добавил, что результаты Медведева связаны с его возрастом. «В спортивной жизни это не редкость. Надо начать с того, что 29 лет — это не 19 и не 20. Он скорее вплотную приближается к ветеранам, но еще у него есть порох в пороховницах. Ему нужно попасть на пик формы, быть готовым и угадать момент, когда он может играть на своем самом высоком уровне. Пока ему это не удается. Он не набирает пик своей формы», — сказал Янчук «РБК Спорт».

По мнению Янчука, в полуфинале Индиан-Уэллса против датчанина Хольгера Руне российский теннисист имел большие шансы на победу.

«Последний матч я вообще думал, что он у этого молодого игрока выиграет и не даст ему выйти. Руне удалось построить правильную игру, он не спешил обострять. Затягивал, отбивался, держал нападки Медведева, ему хватало скорости. Поэтому все удары Медведева не достигали цели», — отметил Янчук.

Он считает, что по сравнению с молодыми теннисистами Медведеву не хватает остроты в атаке, поскольку россиянин «постепенно утрачивает лучшие качества физические».

«У него еще есть потенциал, тем более он надежный игрок. Но не хватает остроты по сравнению с молодыми, активными, более настойчивыми теннисистами. Я уже не говорю про Алькараса, который явно быстрее и сильнее играет. Время идет к тому, что Медведев постепенно утрачивает лучшие качества физические. Острые, сильные приемы. Не хватает скорости немножко. И это, к сожалению, уже необратимый процесс», — сказал Янчук «РБК Спорт».

Победительница трех турниров WTA Елена Брюховец отметила, что результат Медведева на Индиан-Уэллсе придаст россиянину уверенности в дальнейших турнирах.

«Полуфинал крупнейшего турнира — это хорошее выступление. Можно вспомнить эмоции Даниила после четвертьфинала. Он давно так не радовался победе, которую он одержал в 1/4 финала. Это лишь показало, что Даниил — живой человек со своими эмоциями, радостями, огорчениями, эмоциональными всплесками. Надеемся, что по ходу сезона сейчас он наберет форму, и то, что он дошел до полуфинала, в любом случае придаст ему определенную уверенность», — сказала Брюховец «РБК Спорт».

Она отметила, что результаты Медведева связаны с «человеческим фактором». «Надеюсь, что в этом сезоне он не только войдет в финал, но и сможет выиграть какой-нибудь крупный титул ATР. Так называемая серия неудач — это человеческий фактор и совокупность всего. Есть взлеты и падения в карьере. Топовые игроки играют многие годы на очень высоком уровне. Надеемся, что Даня еще будет показывать суперхороший теннис и будет нас радовать результатами», — отметила Брюховец «РБК Спорт».