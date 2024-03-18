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Россиянин Андрей Рублев впервые за год покинул топ-5 рейтинга ATP

Андрей Рублев впервые за год покинул топ-5 рейтинга лучших теннисистов мира
В обновленном рейтинге Рублев опустился на шестое место. Выше пятой строчки он никогда не поднимался, но на ней он находился целый год
Российский теннисист Андрей Рублев
Российский теннисист Андрей Рублев (Фото: REUTERS)

Россиянин Андрей Рублев опустился на шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Представляющий Германию Александр Зверев сместил россиянина с пятого места. Рублев впервые за год покинул топ-5. При этом он никогда не поднимался выше пятого места в рейтинге.

Рублев на прошедшей неделе дошел до третьего круга на турнире серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.

Россиянин Даниил Медведев во второй раз подряд дошел до финала турнира в Индиан-Уэллсе, где, как и год назад, проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. Он сохранил четвертую строчку рейтинга.

Рейтинг АТР от 18 марта:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9725 очков;

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8805;

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3 (3). Янник Синнер (Италия) — 8310;

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7765;

5 (6). Александр Зверев (Германия) — 5060;

6 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4970...

16 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2265...

39 (42). Роман Сафиуллин (Россия) — 1085...

41 (44). Аслан Карацев (Россия) — 1073...

67 (67). Павел Котов (Россия) — 823.
 

Авторы
Теги
Руслан Алиев
теннис Андрей Рублев (теннисист) Даниил Медведев ATP
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