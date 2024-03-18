Россиянин Андрей Рублев впервые за год покинул топ-5 рейтинга ATP
Россиянин Андрей Рублев опустился на шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Представляющий Германию Александр Зверев сместил россиянина с пятого места. Рублев впервые за год покинул топ-5. При этом он никогда не поднимался выше пятого места в рейтинге.
Рублев на прошедшей неделе дошел до третьего круга на турнире серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.
Россиянин Даниил Медведев во второй раз подряд дошел до финала турнира в Индиан-Уэллсе, где, как и год назад, проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. Он сохранил четвертую строчку рейтинга.
Рейтинг АТР от 18 марта:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9725 очков;
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8805;
3 (3). Янник Синнер (Италия) — 8310;
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7765;
5 (6). Александр Зверев (Германия) — 5060;
6 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4970...
16 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2265...
39 (42). Роман Сафиуллин (Россия) — 1085...
41 (44). Аслан Карацев (Россия) — 1073...
67 (67). Павел Котов (Россия) — 823.