Корейские шорт-трекистки взяли золото в эстафете на Олимпиаде

Их результат составил 4 минуты 04,014 секунды. Второе место заняли итальянки, третье — представительницы Канады

Фото: Jamie Squire / Getty Images

Женская сборная Кореи стала победителем эстафеты в шорт-треке на дистанции 3000 м на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Чхве Мин Джон, Ким Гил Ли, Сим Сок Хи и Но До Хи финишировали с результатом 4 минуты 04,014 секунды.

Серебряными призерами стали итальянки Элиза Конфортола, Арианна Фонтана, Хайра Бэтти и Арианна Сигель с результатом 4.04,107, бронза у канадок (Данае Блэ, Флоренс Брюней, Ким Бутен и Кортни Саро) — 4.04,314.

Мин Джон получает свою вторую золотую медаль, в феврале 2018 года на Олимпийских играх в Пхенчхане она выиграла золото на 1500 м и в эстафете. Сок Хи четвертую — на Играх-2014 в Сочи кореянка завоевала три медали: серебро на дистанции 1500 метров, золото в эстафете и бронзу на дистанции 1000 метров. Гил Ли и До Хи завоевали свои первые олимпийские медали.

Российские спортсмены в командных видах не выступают.

Олимпиада в Милане завершится 22 февраля.