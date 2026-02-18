 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА Олимпиакос Пирей Байер 1 73 x 22 2 1,01 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Брюгге Атлетико 1 14 x 1,1 2 10,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Буде/Глимт Интер Милан 1 1,01 x 20 2 70 Футбол Лига Европы УЕФА Лилль Црвена Звезда 1 1,65 x 3,95 2 5 Футбол Лига Европы УЕФА Селтик Штутгарт 1 3,25 x 3,6 2 2,15 Футбол Лига Европы УЕФА ПАОК Сельта 1 2,5 x 3,3 2 2,85 Футбол Лига конференций УЕФА Ноа АЗ Алкмар 1 3,75 x 3,75 2 1,92 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Спорт⁠,
0

«Ньюкасл» со счетом 6:1 обыграл «Карабах» в ЛЧ благодаря покеру Гордона

«Ньюкасл Юнайтед» разгромил «Карабах» в плей-офф Лиги чемпионов со счетом 6:1
Энтони Гордон оформил покер, а «Ньюкасл Юнайтед» установил рекорды: 4 гола в первом тайме (второй случай в истории Лиги Чемпионов) и 4,5 ожидаемых голов — лучший показатель
Энтони Гордон
Энтони Гордон (Фото: Aziz Karimov / Getty Images)

Английский «Ньюкасл Юнайтед» обыграл азербайджанскиq «Карабах» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча в Баку на стадионе «Тофик Бахрамов» завершилась со счетом 6:1.

У победителей покер оформил Энтони Гордон (3-я, 32-я, 33-я и 45-я минуты), второй и четвертый голы он забил с пенальти. Оставшиеся мячи забили Малик Тшау, (8) Джейкоб Мерфи (72). У проигравших отличился Эльвин Джафаргулиев (54).

«Ньюкасл» стал второй командой в истории Лиги чемпионов, выигравшей первый тайм плей-офф с разницей в пять мячей, сообщает Opta. До этого подобное достижение покорилось только «Баварии» в 2015 году, когда они разгромили «Порту» со счетом 5:0. Также английский клуб установил новый рекорд Лиги чемпионов, забив 4,5 ожидаемых голов за первый тайм. Такого результата не удавалось достичь ни одной команде за всю историю турнира.

Гордон стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил четыре гола в первом тайме. Первым этого добился бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано в матче БАТЭ — «Шахтер», который завершился со счетом 0:7. В той игре бразилец оформил пента-трик, забив четыре из пяти голов в первой половине игры.

На данный момент на счету Гордона 10 голов в текущем розыгрыше турнира. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов, уступая лишь Килиану Мбаппе, который забил 13 мячей, выступая за «Реал».

Ответный матч между командами состоится 24 февраля. Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн).

По итогам общего этапа Лиги чемпионов азербайджанская команда набрала 10 очков и заняла 22-е место. Английский клуб заработал 14 очков и расположился на 12-й строчке.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Лига Чемпионов ФК Карабах Ньюкасл Юнайтед
Материалы по теме
ПСЖ Сафонова вырвал победу у «Монако» в матче ЛЧ после удаления Головина
Спорт
Матч «Реала» в плей-офф ЛЧ прерывали после жалобы Винисиуса на расизм
Спорт
Головин в матче ЛЧ с ПСЖ получил вторую красную карточку за пять дней
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 18 фев, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 18 фев, 17:47
«РБК Украина» узнал о приближении к финишу военной группы в Женеве Политика, 00:32
WSJ узнала, что США выводят все свои войска из Сирии Политика, 00:12
У бывшего бутика Cartier на Петровке появился новый арендатор Бизнес, 00:01
Певцов и Вассерман не попадут в списки на выдвижение в Госдуму Политика, 00:00
Доступность жилья в ипотеку снизилась в 1,6 раза за пять лет Недвижимость, 00:00
Канадский шорт-трекист победил на дистанции 500 метров на Олимпиаде Спорт, 18 фев, 23:59
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 18 фев, 23:57
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Лавров увидел в действиях Зеленского доказательство нежелания им мира Политика, 18 фев, 23:55
Корейские шорт-трекистки взяли золото в эстафете на Олимпиаде Спорт, 18 фев, 23:33
Сборная Финляндии выбила Швейцарию в овертайме и вышла в полуфинал ОИ Спорт, 18 фев, 23:31
Путин рассказал о помощи властей в переезде интересных стране иностранцев Политика, 18 фев, 23:29
NYT рассказала об обсуждении демилитаризованной зоны на Украине Политика, 18 фев, 23:27
«Ньюкасл» со счетом 6:1 обыграл «Карабах» в ЛЧ благодаря покеру Гордона Спорт, 18 фев, 23:21
Bloomberg узнал о скором решении Индии по страховке нефти в России Политика, 18 фев, 23:18