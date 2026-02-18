«Ньюкасл» со счетом 6:1 обыграл «Карабах» в ЛЧ благодаря покеру Гордона

Энтони Гордон оформил покер, а «Ньюкасл Юнайтед» установил рекорды: 4 гола в первом тайме (второй случай в истории Лиги Чемпионов) и 4,5 ожидаемых голов — лучший показатель

Энтони Гордон (Фото: Aziz Karimov / Getty Images)

Английский «Ньюкасл Юнайтед» обыграл азербайджанскиq «Карабах» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча в Баку на стадионе «Тофик Бахрамов» завершилась со счетом 6:1.

У победителей покер оформил Энтони Гордон (3-я, 32-я, 33-я и 45-я минуты), второй и четвертый голы он забил с пенальти. Оставшиеся мячи забили Малик Тшау, (8) Джейкоб Мерфи (72). У проигравших отличился Эльвин Джафаргулиев (54).

«Ньюкасл» стал второй командой в истории Лиги чемпионов, выигравшей первый тайм плей-офф с разницей в пять мячей, сообщает Opta. До этого подобное достижение покорилось только «Баварии» в 2015 году, когда они разгромили «Порту» со счетом 5:0. Также английский клуб установил новый рекорд Лиги чемпионов, забив 4,5 ожидаемых голов за первый тайм. Такого результата не удавалось достичь ни одной команде за всю историю турнира.

Гордон стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил четыре гола в первом тайме. Первым этого добился бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано в матче БАТЭ — «Шахтер», который завершился со счетом 0:7. В той игре бразилец оформил пента-трик, забив четыре из пяти голов в первой половине игры.

На данный момент на счету Гордона 10 голов в текущем розыгрыше турнира. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов, уступая лишь Килиану Мбаппе, который забил 13 мячей, выступая за «Реал».

Ответный матч между командами состоится 24 февраля. Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн).

По итогам общего этапа Лиги чемпионов азербайджанская команда набрала 10 очков и заняла 22-е место. Английский клуб заработал 14 очков и расположился на 12-й строчке.