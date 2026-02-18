Флаг России вывесили на матче Канада — Чехия на Олимпиаде
Флаг России вывесили за воротами в четвертьфинальном матче Олимпиады между сборными Канады и Чехии по хоккею. На флаге было написано «Зеленоград».
Российский флаг висел на трибуне за воротами сборной Канады в первом периоде, его пронесли на матч болельщики в свитерах московского «Спартака».
Как рассказал ТАСС один из болельщиков, при досмотре на входе он показал флаг и сказал, что сам он из Словакии, а это название его родного города.
Флаг провисел около 15 минут, а потом болельщикам сказали его убрать, и они «не стали пререкаться».
Перед поездкой на Игры-2026 эти болельщики, по их словам, были на игре Лиги чемпионов УЕФА между «Монако» и «Пари Сен-Жермен» (2:3), где также разворачивали флаг.
Российская символика (в том числе флаг и герб) запрещена на всех официальных мероприятиях Олимпиады-2026.
