Флаг России с надписью «Зеленоград» на матч пронесли болельщики «Спартака». По словам одного из них, на досмотре он сказал, что приехал из Словакии. МОК ранее запретил российскую символику на Играх

Флаг России вывесили за воротами в четвертьфинальном матче Олимпиады между сборными Канады и Чехии по хоккею. На флаге было написано «Зеленоград».

Российский флаг висел на трибуне за воротами сборной Канады в первом периоде, его пронесли на матч болельщики в свитерах московского «Спартака».

Как рассказал ТАСС один из болельщиков, при досмотре на входе он показал флаг и сказал, что сам он из Словакии, а это название его родного города.

Флаг провисел около 15 минут, а потом болельщикам сказали его убрать, и они «не стали пререкаться».

Перед поездкой на Игры-2026 эти болельщики, по их словам, были на игре Лиги чемпионов УЕФА между «Монако» и «Пари Сен-Жермен» (2:3), где также разворачивали флаг.

Российская символика (в том числе флаг и герб) запрещена на всех официальных мероприятиях Олимпиады-2026.