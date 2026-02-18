«Спартак» отдал в аренду «Ахмату» игравшего за сборную России защитника

«Спартак» отдал в аренду «Ахмату» игравшего за сборную России Хлусевича

Отыгравший десять матчей в этом сезоне Хлусевич ушел в аренду в «Ахмат» до конца сезона

Даниил Хлусевич (Фото: Mysyakin Alexander / FC Spartak Moscow / Global Look Press)

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич перешел в грозненский «Ахмат» на правах аренды до конца сезона, сообщается на сайте московского клуба РПЛ.

Хлусевич в этом сезоне сыграл три матча в РПЛ и семь в Кубке России. В 2022-м он стал обладателем Кубка России, в 2023-м взял бронзу чемпионата России.

У защитника контракт со «Спартаком» до лета 2027 года.

В 2022–2024 годах Хлусевич провел пять матчей за сборную России.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» — восьмое.