«Спартак» отдал в аренду «Ахмату» игравшего за сборную России защитника
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич перешел в грозненский «Ахмат» на правах аренды до конца сезона, сообщается на сайте московского клуба РПЛ.
Хлусевич в этом сезоне сыграл три матча в РПЛ и семь в Кубке России. В 2022-м он стал обладателем Кубка России, в 2023-м взял бронзу чемпионата России.
У защитника контракт со «Спартаком» до лета 2027 года.
В 2022–2024 годах Хлусевич провел пять матчей за сборную России.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» — восьмое.
