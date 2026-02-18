Сборная Канады по хоккею через овертайм вышла в полуфинал Олимпиады

Встреча завершилась со счетом 4:3 в овертайме. Канадцы установили два рекорда: 19-летний Маклин Селебрини побил достижение Евгения Малкина, а Коннор Макдэвид повторил снайперское достижение Теэму Селянне

Фото: Jared C.Tilton / Getty Images

Сборная Канады по хоккею обыграла команду Чехии со счетом 4:3 в овертайме в четвертьфинальном матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В составе победителей шайбы забросили Маклин Селебрини (4-я минута), Натан Маккиннон (33), Ник Судзуки (57) и Митчелл Марнер (62 — овертайм).

У проигравших отличились Лукаш Седлак (9), Давид Пастрняк (15), Ондржей Палат (53).

Нападающий сборной Канады 19-летний Селебрини, открывший счет в матче, установил рекорд результативности на олимпийских турнирах с участием игроков НХЛ среди хоккеистов до 20 лет. Теперь на его счету 7 (5+2) очков в четырех играх. Прежнее достижение принадлежало Евгению Малкину — 6 (2+4) очков на Играх-2006 в Турине.

Еще один канадский нападающий Коннор Макдэвид отдал две голевые передачи и набрал 11-е (2+9) очко на турнире. Он повторил рекорд Теэму Селянне и Саку Койву по результативности на одной Олимпиаде (оба набрали по 11 очков в 2006 году).

Во втором периоде после столкновения с чешским защитником Радко Гудасом травму получил капитан канадцев Сидни Кросби. Хоккеист покинул лед, хромая, и больше не вернулся на площадку. Пресс-служба Олимпиады сообщила, что у Кросби травма «нижней части тела».

Матчи полуфинала пройдут 20 февраля. Игра за третье место состоится 21 февраля, а финал — 22 февраля.