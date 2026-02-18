Японская сноубордистка победила в слоупстайле на Олимпиаде

Тройку призеров составили японка Мари Фукада, представительница Новой Зеландии Зои Садовски-Синнотт и еще одна спортсменка из Японии — Кокомо Мурасэ

Мари Фукада (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Японка Мари Фукада выиграла соревнования сноубордистов в дисциплине слоупстайл на Олимпиаде в Италии.

Ее результат составил 87,83 балла.

Второе место заняла представительница Новой Зеландии Зои Садовски-Синнотт (87,48), бронзу взяла японка Кокомо Мурасэ (85,80).

19‑летняя Фукада завоевала свою первую медаль на Олимпийских играх.

В слоупстайле сноубордисты выполняют трюки на трассе с препятствиями в виде трамплинов, перил, пирамид, рамп и других элементов. В выступлении спортсменов оцениваются качество, амплитуда и оригинальность трюков.

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.