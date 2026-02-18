Американка Шиффрин стала трехкратной олимпийской чемпионкой в слаломе

Победила Микаэла Шифрин, серебро взяла швейцарка Камий Раст, бронзу— представительница Швеции Анна Свенн Ларссон

Микаэла Шиффрин (Фото: Mattia Ozbot / Getty Images)

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин завоевала золотую медаль в слаломе на Олимпиаде в Италии.

По итогам двух попыток ее время составило 1 минуту 39,10 секунды. Второй стала швейцарка Камий Раст (отставание +1,50), третьей — шведка Анна Свенн Ларссон (+ 1,71).

30-летняя Шиффрин стала трехкратной олимпийской чемпионкой. До этого американка выигрывала в слаломе на Олимпиаде в Сочи и в гигантском слаломе в Пхенчхане, где заняла второе место в комбинации. Она также восьмикратная чемпионка мира. На ее счету рекордное количество побед на этапах Кубка мира — 108.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.