Американка Шиффрин стала трехкратной олимпийской чемпионкой в слаломе
Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин завоевала золотую медаль в слаломе на Олимпиаде в Италии.
По итогам двух попыток ее время составило 1 минуту 39,10 секунды. Второй стала швейцарка Камий Раст (отставание +1,50), третьей — шведка Анна Свенн Ларссон (+ 1,71).
30-летняя Шиффрин стала трехкратной олимпийской чемпионкой. До этого американка выигрывала в слаломе на Олимпиаде в Сочи и в гигантском слаломе в Пхенчхане, где заняла второе место в комбинации. Она также восьмикратная чемпионка мира. На ее счету рекордное количество побед на этапах Кубка мира — 108.
Олимпийские игры завершатся 22 февраля.
