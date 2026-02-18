 Перейти к основному контенту
Россиянин вернулся к тренировкам через 1,5 месяца после травмы в игре НХЛ

Шестеркин вернулся к тренировкам с «Рейнджерс» через 1,5 месяца после травмы
Вратарь «Рейнджерс» получил травму в начале января в столкновении с соперником из «Юты»
Игорь Шестеркин
Игорь Шестеркин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский вратарь Игорь Шестеркин, в начале января получивший травму, возобновил тренировки c клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», пишет The New York Post.

Шестеркин 6 января не смог доиграть матч с «Юта Маммот» после столкновения с форвардом Джей Джеем Петеркой — россиянин упал, схватился за ногу и покинул лед с помощью партнеров.

Россиянин на тренировке занимался без ограничений.

«Рейнджерс» ближайший матч проведет 27 февраля (4:00 мск) с «Филадельфия Флайерз».

На счету Шестеркина в этом сезоне 34 матча, в которых он одержал 17 побед (одну на ноль), отражая в среднем 91,3% бросков по своим воротам.

Шестеркин — чемпион Олимпиады-2018 в составе сборной России.

Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин
