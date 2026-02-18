Россиянин вернулся к тренировкам через 1,5 месяца после травмы в игре НХЛ
Российский вратарь Игорь Шестеркин, в начале января получивший травму, возобновил тренировки c клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», пишет The New York Post.
Шестеркин 6 января не смог доиграть матч с «Юта Маммот» после столкновения с форвардом Джей Джеем Петеркой — россиянин упал, схватился за ногу и покинул лед с помощью партнеров.
Россиянин на тренировке занимался без ограничений.
«Рейнджерс» ближайший матч проведет 27 февраля (4:00 мск) с «Филадельфия Флайерз».
На счету Шестеркина в этом сезоне 34 матча, в которых он одержал 17 побед (одну на ноль), отражая в среднем 91,3% бросков по своим воротам.
Шестеркин — чемпион Олимпиады-2018 в составе сборной России.
