Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дубае
Спорт⁠,
0

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дубае

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «тысячника» в Дубае
Андреева в двух сетах победила румынку Кристиан и за выход в полуфинал сыграет с американкой Анисимовой
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Первая ракетка России Мирра Андреева стала четвертьфиналисткой турнира категории WTA 1000 в Дубае с призовым фондом более $4 млн.

Андреева (7-я в рейтинге WTA), победившая на турнире в прошлом году, в матче третьего круга обыграла румынку Жаклин Кристиан (39-я в рейтинге) со счетом 7:5, 6:3.

Следующей соперницей россиянки будет американка Аманда Анисимова (6-я), которой Андреева проиграла единственный матч в WTA.

Других россиянок в одиночном разряде турнира не осталось.

Чемпионка турнира получит тысячу очков и $665 тыс. призовых.

Анна Сатдинова
теннис Мирра Андреева WTA
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
