Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дубае
Первая ракетка России Мирра Андреева стала четвертьфиналисткой турнира категории WTA 1000 в Дубае с призовым фондом более $4 млн.
Андреева (7-я в рейтинге WTA), победившая на турнире в прошлом году, в матче третьего круга обыграла румынку Жаклин Кристиан (39-я в рейтинге) со счетом 7:5, 6:3.
Следующей соперницей россиянки будет американка Аманда Анисимова (6-я), которой Андреева проиграла единственный матч в WTA.
Других россиянок в одиночном разряде турнира не осталось.
Чемпионка турнира получит тысячу очков и $665 тыс. призовых.
