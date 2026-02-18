ПСЖ Сафонова вырвал победу у «Монако» в матче ЛЧ после удаления Головина
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Монако» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча в Монако на стадионе «Луи II» завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
У победителей голы забили Дезире Дуэ (29-я и 67-я минуты) и Ашраф Хакими (41). У проигравших дубль сделал Фоларин Балогун (1, 18). В эпизоде с первым голом ему ассистировал российский полузащитник Александр Головин.
На 22-й минуте полузащитник ПСЖ Витинья не забил пенальти.
На 48-й минуте Головин получил прямую красную карточку за грубый фол на Витинье при счете 2:2. Для 29-летнего россиянина это уже второе удаление в течение пяти дней. 13 февраля Головин получил две желтые карточки в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (3:1).
Весь матч в составе ПСЖ провел российский голкипер Матвей Сафонов.
Ответный матч между командами состоится 25 февраля. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Победитель противостояния выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального
В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа
Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов
В школьную программу добавят «служение»
Трамп призвал Украину стать более сговорчивой