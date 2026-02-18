 Перейти к основному контенту
Головин в матче ЛЧ с ПСЖ получил вторую красную карточку за пять дней

Во втором тайме россиянин был удален за грубый фол. Ранее футболист получил две желтых карточки 13 февраля игре с «Нантом» (3:1) в Лиге 1
Александр Головин
Александр Головин (Фото: Angel Martinez / Getty Images)

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был удален с поля в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».

На 48-й минуте Головин получил прямую красную карточку за грубый фол на Витинье при счете 2:2. Судья сначала вынес предупреждение, но затем, после консультации с VAR (видеопомощники судьи), изменил свое решение.

Для 29-летнего россиянина это уже второе удаление в течение пяти дней. 13 февраля Головин был удален в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (3:1). На 65-й минуте встречи футболист получил желтую карточку за споры с арбитром. После этого россиянин саркастически похлопал судье, за что получил вторую желтую и был удален с поля.

Ранее, на первой минуте, нападающий «Монако» Фоларин Балогун забил в ворота российского голкипера Матвея Сафонова с передачи Головина.

Ответный матч между командами состоится 25 февраля в Париже. Победитель противостояния выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол Александр Головин ФК Монако ПСЖ Лига Чемпионов
