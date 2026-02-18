Как племянница легендарной актрисы стала героиней Олимпиады-2026

Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида выиграла две золотые медали Олимпийских игр. Как племянница легендарной актрисы Джины Лоллобриджиды стала героиней Олимпиады-2026 — в материале «РБК Спорт»

Франческа Лоллобриджида (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Главное о карьере

Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида начала заниматься конькобежным спортом под руководством Маурицио Маркетто. Она выступала за команду Вооруженных сил Италии.

В 2011 году Лоллобриджида на взрослом уровне выиграла чемпионат Италии в многоборье. В сезоне 2012/13 она стала чемпионкой Италии в классическом многоборье, удерживая титул до 2017 года.

Франческа Лоллобриджида (Фото: Mouhtaropoulos / Getty Images)

В 23 года она побила рекорды Италии среди женщин на дистанциях 3000 и 5000 м.

На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи итальянка заняла 23-е место на дистанции 3000 м.

В 2018 году она завоевала единственную золотую медаль на чемпионате Европы, выиграв в масс-старте в Коломне. Следом на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане она заняла 13-е место на дистанции 3000 м, десятое на 1500 м и седьмое место в масс-старте.

Франческа Лоллобриджида (Фото: Elsa / Getty Images)

На зимних Играх 2022 года в Пекине итальянка стала серебряной медалисткой в забеге на 3000 м, а также выиграла бронзовую медаль в масс-старте. Она стала первой в истории итальянской конькобежкой, которая выиграла медаль Олимпиады.

В 2025 году Лоллобриджида стала первой итальянской спортсменкой, завоевавшей титул чемпионки мира на дистанции 5000 м.

Семья Лоллобриджиды

Джина Лоллобриджида (Фото: Mike Windle / Getty Images)

Лоллобриджида является внучатой племянницей известной итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды. Ее отец — бывший чемпион мира по конькобежному спорту Маурицио Лоллобриджида.

Лоллобриджида в 2021 году вышла замуж за конькобежца Маттео Анджелетти. Ее сестра Джулия Лоллобриджида — фигуристка как на роликах, так и на коньках, а двоюродный брат — министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида.

Как выступила на Олимпиаде-2026

Франческа Лоллобриджида (Фото: Getty Images)

Лоллобриджида на Олимпийских играх 2026 года завоевала две золотые медали. 7 февраля она выиграла золото на дистанции 3000 м, установив олимпийский рекорд — 3 минуты 54,28 секунды.

Она впервые в истории итальянского женского конькобежного спорта выиграла золотую медаль Олимпийских игр.

Второе золото она взяла на дистанции 5000 м, показав результат 6 минут 46,17 секунды.