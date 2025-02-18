«Трактор» опроверг сообщения, что игроки разнесли аварийный люк в чартере

Mash ранее сообщил, что игроки «хорошо отметили» победу над «Амуром» и «разнесли аварийный люк» Boeing 738. В клубе заявили, что рейс задержали на полтора часа, так как в кабине пилотов сработал датчик разгерметизации

Игроки «Трактора» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

При вылете чартерного рейса из Хабаровска с челябинским клубом КХЛ «Трактор» не было никаких проблем с разгерметизацией аварийного выхода, заявили «Матч ТВ» в пресс-службе команды.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что «Трактор» сняли с рейса Хабаровск — Челябинск из-за того, что игроки «хорошо отметили» победу над «Амуром» и «разнесли аварийный люк» самолета Boeing.

«После матча с «Амуром» рейс с хоккейной командой «Трактор» действительно был задержан в Хабаровске на полтора часа, так как в кабине пилотов сработал датчик разгерметизации. Но о каких‑либо механических повреждениях самолета речи не шло», — рассказали в «Тракторе».

Там добавили, что после повторной проверки самолета всеми службами аэропорта команда в полном составе вернулась на борт и вылетела домой.

«Трактор», лидер Восточной конференции КХЛ, 17 февраля обыграл «Амур» со счетом 5:2.