Бывший футболист «Интера» Кристиан Киву возглавил «Парму»

Для 44-летнего румына это будет первый опыт работы в качестве главного тренера. В «Парме», которая занимает 18-е место в Серии А, Киву сменил Фабио Пеккью

Кристиан Киву (Фото: Emilio Andreoli / Getty Images)

Бывший футболист «Интера» и сборной Румынии Кристиан Киву возглавил «Парму». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

На этом посту 44-летний Киву сменил Фабио Пеккья, который был уволен после поражения от «Ромы» (0:1) 16 февраля.

Sky пишет, что Киву заключил контракт до лета 2026 года.

Для румына это будет первый опыт работы в качестве главного тренера. После завершения карьеры он работал в различных молодежных командах «Интера».

«Парма» занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 20 очков в 25 матчах.

Киву играл за «Решицу», «Университатю», «Аякс», «Рому» и «Интер», в Италии он выиграл три чемпионата, три Кубка и два Суперкубка Италии, а также Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.