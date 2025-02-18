Ильхама Алиева переизбрали президентом Олимпийского комитета Азербайджана
Ильхам Алиев переизбран на пост президента Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана. Об этом сообщается на сайте организации.
Генеральная ассамблея НОК Азербайджана прошла 18 февраля. Алиев, президент Азербайджана, был избран единогласно.
Он занимает эту должность с 1997 года. Алиев был избран на новый четырехлетний срок.
Пост генерального секретаря НОК продолжил занимать Азер Алиев, внук бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева и племянник Ильхама Алиева.
На последней Олимпиаде в Париже сборная Азербайджана завоевала семь медалей — два золото (дзюдоисты Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев), два серебра и три бронзы.
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