В НХЛ впервые в XXI веке один хоккеист сделал шесть хет-триков за сезон
«Торонто Мейпл Лифс» разгромил «Анахайм Дакс» со счетом 9:2 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей хет-трик сделал форвард Остон Мэттьюс (4-я, 21-я и 26-я минуты) .
Американский форвард является лучшим снайпером нынешнего сезона НХЛ. Он забросил уже 48 шайб в 52 матчах. Этот хет-трик стал для Мэттьюса вторым подряд и шестым в сезоне
Мэттьюс стал первым игроком в XXI веке, сделавшим шесть хет-триков в одной «регулярке». В последний раз подобное удавалось Марио Лемье («Питтсбург Пингвинз», сезон-1995/96).
Рекорд НХЛ по числу хет-триков за один сезон принадлежит Уэйну Гретцки. Ему дважды (1981/82 и 1983/84) удавалось провести «регулярку» с десятью матчами, в которых он забрасывал три и более шайб.
Всего за карьеру 26-летний Мэттьюс забросил 347 шайб.
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