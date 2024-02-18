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В НХЛ впервые в XXI веке один хоккеист сделал шесть хет-триков за сезон

Мэттьюс стал первым игроком НХЛ в XXI веке с шестью хет-трикам за сезон
Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс забросил три шайбы в ворота «Анахайм», сделав свой шестой хет-трик в нынешней «регулярке». Последний раз такое удавалось Марио Лемье в сезоне-1995/96
Остон Мэттьюс
Остон Мэттьюс (Фото: John E. Sokolowski / USA TODAY Sports / Reuters)

«Торонто Мейпл Лифс» разгромил «Анахайм Дакс» со счетом 9:2 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей хет-трик сделал форвард Остон Мэттьюс (4-я, 21-я и 26-я минуты) .

Американский форвард является лучшим снайпером нынешнего сезона НХЛ. Он забросил уже 48 шайб в 52 матчах. Этот хет-трик стал для Мэттьюса вторым подряд и шестым в сезоне

Мэттьюс стал первым игроком в XXI веке, сделавшим шесть хет-триков в одной «регулярке». В последний раз подобное удавалось Марио Лемье («Питтсбург Пингвинз», сезон-1995/96).

Рекорд НХЛ по числу хет-триков за один сезон принадлежит Уэйну Гретцки. Ему дважды (1981/82 и 1983/84) удавалось провести «регулярку» с десятью матчами, в которых он забрасывал три и более шайб.

Всего за карьеру 26-летний Мэттьюс забросил 347 шайб.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Торонто Мейпл Лифс Остон Мэттьюс
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