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Карри победил звезду женской НБА в дуэли по трехочковым на Матче звезд

Стеф Карри победил Сабрину Ионеску в дуэли по трехочковым на Матче звезд НБА
Уникальный трехочковый челлендж состоялся в рамках Матча звезд НБА в Индианаполисе. Разыгрывающий «Голден Стэйт» опередил Сабрину Ионеску на три очка
Стефен Карри и&nbsp;Сабрина&nbsp;Ионеску
Стефен Карри и Сабрина Ионеску (Фото: Stacy Revere / Getty Images)

В рамках Матча всех звезд НБА в Индианаполисе состоялись конкурсы мастерства.

Впервые в истории была проведена специальная дуэль по трехочковым броскам между разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри и Сабриной Ионеску, выступающей в женской НБА (WNBA) за «Нью-Йорк Либерти».

Карри является рекордсменом в истории в НБА по заброшенным трехочковым броскам. Подобный конкурс на Матчах звезд он выигрывал дважды (2015, 2021). Ионеску прошлым летом выиграла конкурс трехочковых на Матче звезд WNBA, набрав 37 из возможных 40 очков. Она побила рекорд Карри (31 очко).

В итоге дуэль завершилась со счетом 29:26 в пользу Карри.

В конкурсе бросков сверху второй год подряд лучшим стал Мак Маккланг, который выступает в Лиге развития НБА (G League) за команду «Оскеола Мэджик».

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Победителем конкурса трехочковых бросков стал защитник «Милуоки Бакс» Дэмиан Лиллард, в конкурсе мастерства лучшей стала команда «Индиана Пэйсерс» в составе Тайриза Халибёртона, Бенедикта Матурина и Майлза Тёрнера.

Сам Матч звезд НБА состоится в ночь на понедельник.

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Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол НБА Стефен Карри
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