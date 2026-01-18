 Перейти к основному контенту
Павлюченкова проиграла 702-й ракетке мира на Australian Open

Павлюченкова проиграла 702-й ракетке мира на старте Australian Open
Бай Чжосюань отыграла матчбол у россиянки на тай-брейке третьего сета и победила. Следующей соперницей китаянки будет белоруска Соболенко
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила китаянке Бай Чжосюань в упорном матче первого раунда Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.

Бай Чжосюань занимает 702-е место в WTA и попала в основную сетку через квалификацию. Она обыграла Павлюченкову, 47-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (12:10). Россиянка не смогла реализовать матчбол на тай-брейке.

Во втором круге китаянка сыграет с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

В прошлом году Павлюченкова показала лучший результат среди россиянок на Australian Open, дойдя до четвертьфинала. Всего она четыре раза играла в четвертьфинале австралийского «мэйджора», а ее лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» был финал «Ролан Гаррос» в 2021 году.

