Павлюченкова проиграла 702-й ракетке мира на Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила китаянке Бай Чжосюань в упорном матче первого раунда Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.
Бай Чжосюань занимает 702-е место в WTA и попала в основную сетку через квалификацию. Она обыграла Павлюченкову, 47-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (12:10). Россиянка не смогла реализовать матчбол на тай-брейке.
Во втором круге китаянка сыграет с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.
В прошлом году Павлюченкова показала лучший результат среди россиянок на Australian Open, дойдя до четвертьфинала. Всего она четыре раза играла в четвертьфинале австралийского «мэйджора», а ее лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» был финал «Ролан Гаррос» в 2021 году.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко