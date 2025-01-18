«Ливерпуль» вырвал победу у «Брентфорда» в АПЛ, забив на 91-й и 93-й минутах

«Ливерпуль» вырвал победу в матче АПЛ, забив на 91-й и 93-й минутах

Встреча против «Брентфорда» завершилась со счетом 2:0. Дубль сделал Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес (Фото: Ryan Pierse / Getty Images)

Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Брентфорд» со счетом 2:0 в гостевом матче 22-го тура чемпионата Английской премьер-лиги (АПЛ).

Победу «Ливерпулю» принес дубль в компенсированное ко второму тайму время Дарвина Нуньеса (90 + 1, 90 + 3).

«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 26 игр, победив в 21 матче и пять раз сыграв вничью. В последний раз команда проиграла дома 14 сентября в матче чемпионата Англии с «Ноттингем Форест» (0:1).

«Ливерпуль» набрал 50 очков и продолжает занимать первое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Арне Слота на семь очков опережает занимающий вторую строчку «Арсенал». «Брентфорд» расположился на 11-м месте (28).

В следующем туре «Ливерпуль» 25 января примет «Ипсвич», «Брентфорд» днем позже в гостях сыграет с «Кристал Пэлас».