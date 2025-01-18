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Вратарь забросил шайбу и установил рекорд в НХЛ

Вратарь «Питтсбурга» Неделькович забросил шайбу и установил рекорд в НХЛ
Голкипер «Питтсбурга» Алекс Неделькович установил уникальное достижение в матче с «Баффало». Он стал первым вратарем в истории НХЛ с голом и результативной передачей в одной игре
Алекс Неделькович
Алекс Неделькович (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Алекс Неделькович стал автором заброшенной шайбы в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало Сейбрз».

«Питтсбург» победил со счетом 5:2, Неделькович поразил пустые ворота в концовке, когда «Сейбрз» поменяли вратаря на шестого полевого игрока.

Неделькович отразил 40 бросков в этой встрече, его признали первой звездой матча и всего игрового дня в НХЛ.

29-летний американец стал 16-м вратарем с заброшенной шайбой в истории НХЛ, а также первым, на счету которого гол и результативная передача в одной игре.

«Я давно хотел забросить шайбу в НХЛ, но у меня не было возможности. Может быть, до этого за время моей карьеры в лиге у меня были еще одна или две возможности», — отметил Неделькович.

В нынешнем сезоне в НХЛ вратари забили уже дважды. В октябре ворота «Сент-Луис Блюз» поразил голкипер «Миннесота Уайлд» Филип Густавссон.

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