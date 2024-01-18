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Винер отреагировала на слова олимпийской чемпионки о приставаниях тренера

Винер — о словах гимнастки про домогательства: у нас такого никогда не было
Ранее Анастасия Назаренко заявила, что в юности тренер часто приставал к ней и другим гимнасткам, но не назвала его имя. Ирина Винер сказала, что никогда раньше об этом не слышала
Анастасия Назаренко (вторая справа) на Олимпиаде в Лондоне
Анастасия Назаренко (вторая справа) на Олимпиаде в Лондоне (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила «Матч ТВ», что раньше не слышала о домогательствах тренера к чемпионке Игр в Лондоне Анастасии Назаренко.

Назаренко рассказала в интервью YouTube-каналу «Центр художественной гимнастики № 1», что в юности у нее был тренер, который «любил трогать девочек за ягодицы». По словам гимнастки, он мог на нее накричать и выгнать с тренировки, а когда она приходила к нему с извинениями, «трогал там, где не должен был, и это было очень часто». Назаренко не назвала имя тренера.

«Я не слышала о подобном. У нас такого никогда не было. Мужчины-хореографы были, но все были очень воспитанными, интеллигентными», — сказала Винер.

Назаренко начинала заниматься гимнастикой в Калининграде, потом переехала в Самару и только с третьей попытки попала в Центр олимпийской подготовки.

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Фото:Zuma\TASS

На Играх в Лондоне Назаренко стала чемпионкой в групповом многоборье, также на ее счету по три золота чемпионатов мира, Европы и Универсиады.

В октябре 2022 года гимнастка получила гражданство США.

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