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В Норвегии российского игрока в бенди отстранили на год за удар арбитра

В Норвегии игрока в бенди Осокина отстранили до конца года за удар арбитра
Имеющий гражданство России и Казахстана Дмитрий Осокин проводил второй сезон за аутсайдера «Хёвик». В последнем матче он ударил судью за удаление и теперь не сможет выступать в Норвегии весь год
Фото: Jonas Ljungdahl / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Jonas Ljungdahl / Keystone Press Agency / Global Look Press

Полузащитника Дмитрия Осокина, выступающего за аутсайдера норвежского чемпионата по хоккею с мячом «Хёвик», дисквалифицировали до конца года за толчок судьи во время матча. Об этом сообщает NRK.

«Хёвик» проиграл «Уллеволу» 14 января со счетом 2:3.

Осокин во время матча толкнул арбитра в грудь, когда тот удалил его на десять минут, а также поднял вверх клюшку, что было расценено как угроза.

Хоккеист не дал объяснений своему поступку.

Клуб принес извинения арбитру.

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Фото:ИТАР-ТАСС / Спорт-Экспресс / Федор Успенский

Пресс-служба «Хёвика» в октябре, представляя Осокина в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), называла его лучшим полузащитником норвежского чемпионата. Этот сезон был для него вторым в составе команды.

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Осокину 31 год, он родился в Алма-Ате, играл за московское «Динамо», «Зоркий» и «Мурман». Согласно данным на сайте Федерации хоккея с мячом России, у него российское и казахстанское гражданство.

В «Хёвике» также играют россияне Владислав Заостровцев и Максим Пьянов.

«Хёвик» занимает девятое место из десяти в турнире, он проиграл 11 из 14 матчей сезона.

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