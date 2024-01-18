В Норвегии российского игрока в бенди отстранили на год за удар арбитра
Полузащитника Дмитрия Осокина, выступающего за аутсайдера норвежского чемпионата по хоккею с мячом «Хёвик», дисквалифицировали до конца года за толчок судьи во время матча. Об этом сообщает NRK.
«Хёвик» проиграл «Уллеволу» 14 января со счетом 2:3.
Осокин во время матча толкнул арбитра в грудь, когда тот удалил его на десять минут, а также поднял вверх клюшку, что было расценено как угроза.
Хоккеист не дал объяснений своему поступку.
Клуб принес извинения арбитру.
Пресс-служба «Хёвика» в октябре, представляя Осокина в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), называла его лучшим полузащитником норвежского чемпионата. Этот сезон был для него вторым в составе команды.
Осокину 31 год, он родился в Алма-Ате, играл за московское «Динамо», «Зоркий» и «Мурман». Согласно данным на сайте Федерации хоккея с мячом России, у него российское и казахстанское гражданство.
В «Хёвике» также играют россияне Владислав Заостровцев и Максим Пьянов.
«Хёвик» занимает девятое место из десяти в турнире, он проиграл 11 из 14 матчей сезона.
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