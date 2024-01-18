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Бензема получил угрозы в Саудовской Аравии из-за слов главы МВД Франции

Адвокат Бензема: Карим получает угрозы в Саудовской Аравии
Глава МВД Франции в октябре заявлял, что Бензема, написавший пост в поддержку жертв бомбардировок сектора Газа, связан с исламскими фундаменталистами. По словам адвоката футболиста, из-за Дарманена форвард получает угрозы
Карим Бензема
Карим Бензема (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема получает угрозы в Саудовской Аравии после слов министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена о «печально известных связях» футболиста с организацией «Братья-мусульмане» (признана террористической и запрещена в России), заявил RMC Sport адвокат нападающего Хьюг Вижье.

«Комментарии министра имеют серьезные последствия. Карим Бензема получает угрозы в Саудовской Аравии, где он работает. Он получает сообщения ненависти», — сказал Вижье.

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Карим Бензема

Бензема оказался в центре скандала после начала конфликта Израиля и ХАМАС. Тогда футболист, выступающий за саудовский «Аль-Иттихад», опубликовал в сети X пост в память о жертвах бомбардировок сектора Газа израильской армией.

В октябре Жеральд Дарманен обвинил Карима Бензема в связях с террористами. Тогда адвокат Бензема пригрозил министру иском. Позже, в декабре, Дарманен заявил, что сожалеет из-за отсутствия какой-либо реакции футболиста на атаки исламистов, поскольку за ним следуют миллионы людей.

Помимо критики Дарманена футболиста осудили ряды других политиков и публичных деятелей. Например, депутат Европарламента Надин Морано назвала его «агентом пропаганды ХАМАС», а депутат Национального собрания Франции Валери Буайе предлагала лишить футболиста «Золотого мяча» и французского гражданства, если подтвердятся его связи с террористами.

Организация «Братья-мусульмане» запрещена в Саудовской Аравии, в чемпионат которой летом перебрался Бензема.

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Бензема должен был вернуться в расположение команды 12 января. В окружении игрока Marca сообщили, что он был исключен из состава «Аль-Иттихада» на сбор в Дубае из-за того, что не смог вылететь вовремя с Маврикия из-за циклона.

35-летний Бензема является обладателем «Золотого мяча». С 2009 года до переезда в Джидду играл за мадридский «Реал», с которым взял 25 трофеев.

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Теги
Футбол Саудовская Аравия Карим Бензема МВД Франции Израиль ХАМАС
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