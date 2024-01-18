Россиянка Калинская впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема»
Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг первого в сезоне турнира «Большого шлема» Australian Open, который проходит в Мельбурне.
Во втором круге россиянка обыграла нидерландскую теннисистку Аранчу Рус (45-я ракетка мира) со счетом 6:1, 7:5. Спортсменки провели на корте 1 час 22 минуты.
В следующем круге Калинская сыграет с победительницей пары — россиянки Дарьи Касаткиной (13-я ракетка мира) и американки Слоан Стивенс (44-я в рейтинге WTA).
Калинская впервые в карьере вышла в третий круг на турнире «Большого шлема». Ранее лучшим результатом россиянки на турнирах «Большого шлема» были выходы во второй круг US Open в 2019, 2020 и 2022 годах. 25-летняя россиянка занимает 75-е место в рейтинге WTA.
Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема». Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января.
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