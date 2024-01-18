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В «Спартаке» заявили о готовности Амарала делать замечания Абаскалю

Гендир «Спартака» Малышев заявил о готовности Амарала делать замечания Абаскалю
Гендиректор «Спартака» Олег Малышев отметил, что новый спортивный директор клуба Томаш Амарал может быть жестким и принципиальным в работе
Олег Малышев
Олег Малышев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

У спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала есть полномочия и рычаги, чтобы делать замечания и подсказывать главному тренеру команды Гильермо Абаскалю, об этом в интервью «РБК Спорт» рассказал генеральный директор клуба Олег Малышев.

«Томаш кажется молодым, но он может быть жестким и принципиальным. И совершенно точно у него есть все полномочия и рычаги для того, чтобы делать замечания и подсказывать, делиться своими наблюдениями», — сказал Малышев.

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Олег Малышев

Малышев отметил, что работу главного тренера контролируют совет директоров, генеральный и спортивный директора. «В предыдущий период работа тренера также контролировалась. Перед тренером стоят конкретные задачи, которые контролируются советом директоров, генеральным и спортивным директорами», — добавил он.

Португалец Томаш Амарал в конце декабря был назначен новым спортивным директором «Спартака», а занимавший ранее пост спортдиректора Пол Эшуорт стал техническим директором. 32-летний специалист приступил к работе в московском клубе с 1 января 2024 года.

На протяжении последних четырех с половиной лет португалец занимал в «Бенфике» должность старшего скаута. До этого он был ассистентом тренера в португальских «Фаренсе» и «Браге», а также скаутом в испанских «Гранаде», «Эйбаре» и «Вальядолиде».

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