В «Спартаке» заявили о готовности Амарала делать замечания Абаскалю
У спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала есть полномочия и рычаги, чтобы делать замечания и подсказывать главному тренеру команды Гильермо Абаскалю, об этом в интервью «РБК Спорт» рассказал генеральный директор клуба Олег Малышев.
«Томаш кажется молодым, но он может быть жестким и принципиальным. И совершенно точно у него есть все полномочия и рычаги для того, чтобы делать замечания и подсказывать, делиться своими наблюдениями», — сказал Малышев.
Малышев отметил, что работу главного тренера контролируют совет директоров, генеральный и спортивный директора. «В предыдущий период работа тренера также контролировалась. Перед тренером стоят конкретные задачи, которые контролируются советом директоров, генеральным и спортивным директорами», — добавил он.
Португалец Томаш Амарал в конце декабря был назначен новым спортивным директором «Спартака», а занимавший ранее пост спортдиректора Пол Эшуорт стал техническим директором. 32-летний специалист приступил к работе в московском клубе с 1 января 2024 года.
На протяжении последних четырех с половиной лет португалец занимал в «Бенфике» должность старшего скаута. До этого он был ассистентом тренера в португальских «Фаренсе» и «Браге», а также скаутом в испанских «Гранаде», «Эйбаре» и «Вальядолиде».
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