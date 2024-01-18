Малышев не исключил продолжения работы Эшуорта в «Спартаке»
Будущее технического директора «Спартака» Пола Эшуорта в клубе зависит от того, как он справится со своими задачами, рассказал в интервью «РБК Спорт» генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.
«Пол Эшуорт на данный момент остается в клубе на должности технического директора. Он будет участвовать в работе вертикали, будет помогать Томашу Амаралу с точки зрения дальнейшего выстраивания скаутской работы. От того, насколько успешно Пол справится со своими задачами, зависит решение о его будущем в клубе», — сказал Малышев.
Он добавил, что знания Эшуорта должны помочь клубу. «Его советы, знания, опыт, надеюсь, нам пригодятся. Но ответственность и финальное решение по трансферам — на Томаше», — уточнил Малышев.
Эшуорт пришел в «Спартак» в 2022 году на пост спортивного директора клуба. С тех пор он не дал ни одного интервью, за что часто подвергается критике со стороны блогеров и журналистов. После прихода Томаша Амарала на пост спортивного директора Эшуорт перешел на позицию технического директора «Спартака».
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