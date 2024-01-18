 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Малышев не исключил продолжения работы Эшуорта в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» рассказал о будущем Пола Эшуорта в клубе
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что опыт технического директора клуба Пола Эшуорта поможет клубу в трансферных вопросах
Пол Эшуорт и Олег Малышев
Пол Эшуорт и Олег Малышев (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

Будущее технического директора «Спартака» Пола Эшуорта в клубе зависит от того, как он справится со своими задачами, рассказал в интервью «РБК Спорт» генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

«Пол Эшуорт на данный момент остается в клубе на должности технического директора. Он будет участвовать в работе вертикали, будет помогать Томашу Амаралу с точки зрения дальнейшего выстраивания скаутской работы. От того, насколько успешно Пол справится со своими задачами, зависит решение о его будущем в клубе», — сказал Малышев.

Глава «Спартака» Малышев — РБК: «Мы не должны занимать пятое место»
Спорт
Олег Малышев

Он добавил, что знания Эшуорта должны помочь клубу. «Его советы, знания, опыт, надеюсь, нам пригодятся. Но ответственность и финальное решение по трансферам — на Томаше», — уточнил Малышев.

Эшуорт пришел в «Спартак» в 2022 году на пост спортивного директора клуба. С тех пор он не дал ни одного интервью, за что часто подвергается критике со стороны блогеров и журналистов. После прихода Томаша Амарала на пост спортивного директора Эшуорт перешел на позицию технического директора «Спартака».

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Новую платную трассу в Казань закрыли из-за снега. Видео

Apple впервые за 12 лет обогнала Samsung

Украденные картины Пикассо и Шагала нашли в Бельгии. Они стоят почти $1 млн

Дмитрий Дибров будет вести новое шоу с «остросоциальными вопросами». Подробности

Россияне стали чаще покупать квартиры на вторичке. В 2023-м установили рекорд

В России появился новый кроссовер за 3 млн рублей. Фото и характеристики

В Китае рекордные показатели смертности. За год население сократилось на 2 млн человек
Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
ФК Спартак Москва Олег Малышев
Материалы по теме
Бывший старший скаут «Бенфики» перешел работать в «Спартак»
Спорт
Абаскаль извинился перед российским футболом за инцидент в Грозном
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 96,05 (+0,45) Инвестиции, 17 янв, 17:09 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 88,35 (+0,71) Инвестиции, 17 янв, 17:09
«Первый канал» выиграл суд у крупнейшего оператора спортрансляций Технологии и медиа, 12:54
Лавров заявил о попытках Запада сделать Зеленского «более покладистым» Политика, 12:54
Пожар в мебельном цехе в Саранске. Видео Общество, 12:46
«Ъ» узнал, какое наказание назначили экс-комдиву ПВО за взятку Политика, 12:42
Почему санкции не закроют российским алмазам путь на мировой рынок Pro, 12:40
Дело напавшего на экс-баскетболиста сборной России передадут в суд Спорт, 12:39
Бензема получил угрозы в Саудовской Аравии из-за слов главы МВД Франции Спорт, 12:38
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Минюст предложил запретить работу «недружественных» коллекторов в России Финансы, 12:36
Аналитики брокера ВТБ назвали привлекательные облигации на 2024 год Инвестиции, 12:35
Юра Борисов озвучил кота Бегемота в экранизации «Мастера и Маргариты» Life, 12:32
Евангелисты облачных сервисов: как инновации сделали успешной ИТ-компанию РБК и Softline, 12:31
Пакистан привел армию в повышенную боеготовность из-за Ирана Политика, 12:29
Аэропорт Внуково возобновил работу после ограничений Политика, 12:28
CК предъявил заочные обвинения 68 иностранным наемникам ВСУ из 7 стран Политика, 12:26