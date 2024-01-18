Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о будущем Абаскаля в клубе

«Спартак» не должен занимать пятое место по итогам первой половины чемпионата, заявил Олег Малышев

Гильермо Абаскаль (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продолжает работу в клубе, заявил в интервью «РБК Спорт» генеральный директор клуба Олег Малышев.

По его словам, какими бы ни были обстоятельства, «Спартак» не должен находиться на пятом месте по итогам первой половины чемпионата. И болельщики «с точки зрения эмоциональной оценки в клубе, совете директоров» недовольны сложившейся ситуацией, сказал Малышев.

«Считаю, что свою оценку я сформулировал корректно. Если из этого вопроса вытекает вопрос о судьбе Гильермо, то на данный момент он продолжает работать», — заявил гендиректор «Спартака».

Его также спросили, почему, если он говорит о неудовлетворительном результате, Абаскаль в новогоднем видео клуба рассказывает о светлом будущем. «Потому что он главный тренер футбольного клуба «Спартак-Москва» и перед ним поставлена задача исправить ситуацию. Он должен улучшить наше место в турнирной таблице в оставшейся части сезона», — ответил Малышев.

По итогам 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, опережая петербургский «Зенит» на два очка. Московское «Динамо» замыкает тройку лидеров с отставанием в шесть очков от первого места. «Спартак» располагается на пятой строчке и имеет в своем активе 30 очков.

С конца августа в СМИ неоднократно появлялась информация о возможной отставке Абаскаля. В числе кандидатов, которые могут прийти на вакантное место, называли Станислава Черчесова и Валерия Карпина.