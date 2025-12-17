 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Обладатель Кубка Стэнли Кузнецов впервые забил за «Металлург»

Магнитогорский «Металлург» разгромил «Сочи» со счетом 6:1
Фото: телеграм-канал ХК «Металлург»
Фото: телеграм-канал ХК «Металлург»

Магнитогорский «Металлург» обыграл «Сочи» со счетом 6:1 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Федоров (9-я минута), Александр Петунин (11), Игорь Нечаев (16), Дерек Барак (18), Руслан Исхаков (33) и Евгений Кузнецов (45). У проигравших отличился Сергей Попов (59).

Обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира Кузнецов забросил свою первую шайбу за «Металлург». В магнитогорский клуб 33-летний форвард перешел в октябре, на его счету 14 матчей и 9 (1+8) очков.

«Металлург» набрал 55 очков в 35 матчах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. «Сочи» с 23 очками в 33 встречах расположился на последней строчке на Западе.

В следующем матче «Металлург» 19 декабря в гостях сыграет с челябинским «Трактором», «Сочи» 21 декабря на выезде встретится с астанинским «Барысом».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск Евгений Кузнецов ХК Сочи

