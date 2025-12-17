 Перейти к основному контенту
Спорт
0

«Локомотив» объявил о переходе аргентинца Лукаса Веры

Бывший полузащитник «Оренбурга» и «Химок» подписал с московским клубом контракт до конца сезона 2027/28
Лукас Вера
Лукас Вера (Фото: телеграм-канал ФК «Локомотив»)

Аргентинский полузащитник Лукас Вера подписал контракт с «Локомотивом». Об этом сообщается на сайте московского клуба.

28-летний аргентинец перешел в российский клуб в качестве свободного агента и будет выступать за «Локомотив» до конца сезона 2027/28.

Последней командой Веры была «Аль-Вахда» (Абу-Даби), куда он перешел в июле 2025 года, но не сыграл ни одного матча.

До этого Вера с июля 2022 года играл в Российской премьер-лиге. Сначала в «Оренбурге» (60 матчей, три гола и 12 результативных передач), затем — в «Химках». В прошлом сезоне аргентинец провел за подмосковную команду 31 игру, стал автором семи голов и четырех передач.

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу в чемпионате РПЛ на третьем месте в турнирной таблице, набрав 37 очков в 18 матчах.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко
Футбол ФК Локомотив Москва

