 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубы. Межконтинентальный кубок. Финал ПСЖ Фламенго РЖ 1 1,7 x 3,85 2 5,5 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Брентфорд 1 1,48 x 4,7 2 6,2 Футбол Англия. Кубок Лиги Ньюкасл Фулхэм 1 1,65 x 4,1 2 4,8 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Наполи Милан 1 2,8 x 3 2 2,75 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Болонья Интер Милан 1 5,4 x 3,9 2 1,63 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах 1 1,5 x 4,7 2 5,9 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,44 x 58 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Спорт⁠,
0

Карлсен заявил, что ему было стыдно «срубить флаг» россиянину на турнире

Норвежский шахматист выиграл «Титульный вторник» благодаря победе над Александром Грищуком, которая ему досталась из-за того, что у россиянина кончилось время на ход. В шахматах такая победа называется «срубить флаг»
Магнус Карлсен
Магнус Карлсен (Фото: Gregor Fischer / dpa / Global Look Press)

Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен после победы над россиянином Александром Грищуком на онлайн-турнире «Титульный вторник» заявил, что ему немного стыдно выиграть партию, когда он этого не заслужил.

Норвежец в последней партии на турнире одержал победу благодаря тому, что у Грищука кончилось время на ход — он «срубил флаг» сопернику. При этом Карлсен победил, хотя у россиянина было преимущество в две пешки.

«Рубкой флага» (флаггингом) называют выигрыш партии по времени и различные приемы, которые позволяют это сделать. Флаг — наследие эпохи механических шахматных часов, у которых в цейтноте флаги поднимались, а по истечении времени — падали.

«Это был грязный прием. Но иначе я не попал бы в призы, — сказал Карлсен на стриме после завершения партии. — Мне бы очень хотелось победить благодаря хорошей технике, а не за счет флаггинга, но таковы правила игры — мы играем в блиц без добавления времени. Да, фантастических ощущений это не принесло, но что приятно — так это победить в турнире. Мне должно быть стыдно. Ну, мне немного стыдно, но не слишком. Думаю, это часть игры. Мне нравится выигрывать, особенно когда я не заслужил победу».

Карлсен выиграл турнир, набрав 9,5 очка в 11 партиях, Грищук занял пятое место (8,5). За победу норвежец получил $1 тыс. призовых, россиянину досталось $150.

«Титульный вторник» — еженедельный онлайн-турнир, который проходит на платформе сhess.com (заблокирована в России в апреле 2022 года по требованию Генпрокуратуры). В нем могут принимать участие только игроки с международными званиями. Они играют в блиц, турнир проходит по швейцарской системе.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Магнус Карлсен Александр Грищук

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Карпов назвал заслуженным лишение шахматиста Федосеева званий
Спорт
19-летний шахматист из Узбекистана выиграл Кубок мира
Спорт
14-летний шахматист побьет рекорд Карлсена, войдя в топ-50 рейтинга FIDE
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 17:48
Экс-начальник вещевого управления Минобороны получил семь лет за взятку Политика, 18:19
Эксперты оценили рост предложения в небоскребах бизнес-класса в Москве Недвижимость, 18:18
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Маршалловы острова первыми в мире ввели безусловный базовый доход Экономика, 18:11
ВЭБ.РФ оценил потенциал роста инвестиций в устойчивое развитие Отрасли, 18:11
Путин назвал Северск значимым для России городом Политика, 18:07
Лидеры рекламной индустрии нашли «формулу креативной эффективности» Пресс-релиз, 18:06
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Путин назвал взятие Северска возможностью для продолжения наступления Политика, 18:05
В России объявили нежелательной НПО из Саксонии Политика, 18:02
Карлсен заявил, что ему было стыдно «срубить флаг» россиянину на турнире Спорт, 18:00
Кастом как предчувствие. Почему индивидуальная отделка стала новым шиком Недвижимость, 17:56
ЦБ впервые за месяц поднял курс доллара выше ₽80 Инвестиции, 17:53
Дисконты на Urals растут: что будет с бюджетом и рублем. ВидеоПодписка на РБК, 17:49 
Ключ к Африке: какие возможности открывает сотрудничество с Египтом РБК и РЭЦ, 17:49