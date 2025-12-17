Карлсен заявил, что ему было стыдно «срубить флаг» россиянину на турнире

Норвежский шахматист выиграл «Титульный вторник» благодаря победе над Александром Грищуком, которая ему досталась из-за того, что у россиянина кончилось время на ход. В шахматах такая победа называется «срубить флаг»

Магнус Карлсен (Фото: Gregor Fischer / dpa / Global Look Press)

Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен после победы над россиянином Александром Грищуком на онлайн-турнире «Титульный вторник» заявил, что ему немного стыдно выиграть партию, когда он этого не заслужил.

Норвежец в последней партии на турнире одержал победу благодаря тому, что у Грищука кончилось время на ход — он «срубил флаг» сопернику. При этом Карлсен победил, хотя у россиянина было преимущество в две пешки.

«Рубкой флага» (флаггингом) называют выигрыш партии по времени и различные приемы, которые позволяют это сделать. Флаг — наследие эпохи механических шахматных часов, у которых в цейтноте флаги поднимались, а по истечении времени — падали.

«Это был грязный прием. Но иначе я не попал бы в призы, — сказал Карлсен на стриме после завершения партии. — Мне бы очень хотелось победить благодаря хорошей технике, а не за счет флаггинга, но таковы правила игры — мы играем в блиц без добавления времени. Да, фантастических ощущений это не принесло, но что приятно — так это победить в турнире. Мне должно быть стыдно. Ну, мне немного стыдно, но не слишком. Думаю, это часть игры. Мне нравится выигрывать, особенно когда я не заслужил победу».

Карлсен выиграл турнир, набрав 9,5 очка в 11 партиях, Грищук занял пятое место (8,5). За победу норвежец получил $1 тыс. призовых, россиянину досталось $150.

«Титульный вторник» — еженедельный онлайн-турнир, который проходит на платформе сhess.com (заблокирована в России в апреле 2022 года по требованию Генпрокуратуры). В нем могут принимать участие только игроки с международными званиями. Они играют в блиц, турнир проходит по швейцарской системе.