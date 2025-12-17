Первая ракетка мира расстался с тренером после семи лет работы

Теннисист Алькарас объявил о расставании с тренером после семи лет работы

Карлос Алькарас (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас объявил о завершении сотрудничества со своим тренером Хуаном Карлосом Ферреро после семи лет работы. Об этом теннисист сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Мне очень сложно писать этот пост… После более чем семи лет совместной работы мы с Хуанки решили завершить наш совместный период в качестве тренера и игрока. Спасибо, что превратил мои детские мечты в реальность», — написал Алькарас.

По словам 22-летнего теннисиста, расставание происходит на пике их совместного успеха. Он подчеркнул, что для обоих сейчас начинается время новых приключений.

«Нам удалось подняться на вершину, и я чувствую, что если наши спортивные пути и должны были разойтись, то это должно было произойти именно в этой точке <...> Сейчас для нас обоих наступают времена перемен, новых приключений и проектов. Но я уверен, что мы справимся с ними должным образом, приложив все усилия, как мы всегда это делали», — добавил теннисист.

За семь лет сотрудничества с Ферреро испанский теннисист стал победителем 24 турниров ATP. В его активе 6 титулов «Большого шлема»: US Open (2022, 2025), Уимблдон (2023, 2024) и «Ролан Гаррос» (2024, 2025), а также серебряная олимпийская медаль (2024).

Ферреро — бывшая первая ракетка мира, победитель «Ролан Гаррос» (2003). В 2022 и 2025 годах стал он лучшим тренером по версии Ассоциации теннисистов‑профессионалов (ATP).