Спорт⁠,
0

В Норвегии задумались об обращении в CAS из-за решения FIDE по россиянам

Норвежская шахматная федерация рассматривает возможность обращения в CAS, чтобы оспорить снятие ограничений для российских и белорусских шахматистов. В ФШР уверены, что у них это не получится
Фото: Julian Finney / Getty Images for DAGOC
Фото: Julian Finney / Getty Images for DAGOC

Глава Норвежской шахматной федерации Лассе Эстебе Левик заявил, что организация рассматривает возможность обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с решением Международной шахматной федерации (FIDE) отменить ограничения для российских и белорусских шахматистов. Об этом он сообщил телеканалу NRK.

«Мы решили создать рабочую группу для изучения возможности подачи жалобы в CAS. Многие согласны с тем, что это необходимо сделать, но есть опасение, что затраты могут оказаться слишком высокими. Мы полностью зависим от финансирования и надежных партнеров. Мы непременно хотим, чтобы это дело рассматривалось в суде», — сказал Левик.

Норвежцы также рассматривают подачу жалобы в Комитет по этике FIDE.

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин заявил ТАСС, что норвежская сторона не сможет оспорить итоги голосования FIDE о допуске российских спортсменов. 

«Было понятно, что кто-то из европейских стран выскажет свое недовольство. Норвегия часто проявляет свою враждебность к России, и к спорту это не имеет никакого отношения. Я думаю, если они и подадут иск в суд, то не смогут ничего оспорить. Санкции в адрес россиян уже теряют свою актуальность, да и нас в FIDE поддержало большинство стран, поэтому там нечего оспаривать», — сказал Смагин.

На Генассамблее FIDE 14 декабря делегаты сначала поддержали возвращение российских шахматистов с национальной символикой, однако затем — в нейтральном статусе. Организация обратилась за консультацией в Международный олимпийский комитет (МОК).

Авторы
Теги
Рената Утяева
Международная шахматная федерация (FIDE) Федерация шахмат России (ФШР)

до Нового года
до Нового года

