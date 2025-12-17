Российского бойца отчислили из UFC после трех поражений подряд

Вячеслав Борщев выступал в UFC с 2022 года, одержав три победы и потерпев шесть поражений, еще один бой завершился вничью

Вячеслав Борщев (Фото: Ishika Samant / Getty Images)

Российский боец Вячеслав Борщев исключен из ростера UFC. Об этом сообщил аккаунт UFC Roster News в соцсети Х, который отслеживает бойцов в текущем ростере организации.

В своем последнем поединке 15 ноября 33-летний Борщев проиграл бразильцу Матеусу Камило единогласным решением судей на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

Российский боец проиграл все три поединка, которые провел в 2025 году.

Борщев выступал в UFC с 2022 года и провел 10 поединков, одержав три победы и потерпев шесть поражений, один бой завершился вничью.

Всего в ММА у Борщева, чемпиона мира по кикбоксингу 2011 года, восемь побед, семь поражений и одна ничья.