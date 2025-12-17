 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубы. Межконтинентальный кубок. Финал ПСЖ Фламенго РЖ 1 1,65 x 3,95 2 5,8 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Брентфорд 1 1,48 x 4,7 2 6,2 Футбол Англия. Кубок Лиги Ньюкасл Фулхэм 1 1,67 x 4 2 4,9 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Наполи Милан 1 2,8 x 3 2 2,75 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Болонья Интер Милан 1 5,4 x 3,9 2 1,65 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах 1 1,5 x 4,7 2 5,9 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,44 x 58 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Спорт⁠,
0

Российского бойца отчислили из UFC после трех поражений подряд

Российского бойца Борщева исключили из ростера UFC после трех поражений подряд
Вячеслав Борщев выступал в UFC с 2022 года, одержав три победы и потерпев шесть поражений, еще один бой завершился вничью
Вячеслав Борщев
Вячеслав Борщев (Фото: Ishika Samant / Getty Images)

Российский боец Вячеслав Борщев исключен из ростера UFC. Об этом сообщил аккаунт UFC Roster News в соцсети Х, который отслеживает бойцов в текущем ростере организации.

В своем последнем поединке 15 ноября 33-летний Борщев проиграл бразильцу Матеусу Камило единогласным решением судей на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

Российский боец проиграл все три поединка, которые провел в 2025 году.

Борщев выступал в UFC с 2022 года и провел 10 поединков, одержав три победы и потерпев шесть поражений, один бой завершился вничью.

Всего в ММА у Борщева, чемпиона мира по кикбоксингу 2011 года, восемь побед, семь поражений и одна ничья.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Петру Яну подарили Gelandewagen за завоевание чемпионского пояса UFC
Спорт
Кто из россиян становился чемпионом UFC
Спорт
В UFC после жуткой травмы выявили 1-го родившегося в XXI веке чемпиона
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 12:57 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 12:57
«2026 год будет «бычий». Прогнозы Bitwise для рынка криптовалют Крипто, 13:42
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Pernod Ricard продаст винодельню Mumm Napa Вино, 13:35
Как обрести спокойствие в шумном мегаполисе Стиль, 13:35
В Кремле рассказали, ждать ли визита Уиткоффа в Москву в ближайшую неделю Политика, 13:30
Нигерия подала в ФИФА протест на ДР Конго после обвинений в шаманстве Спорт, 13:29
Как искусственный интеллект оптимизирует бизнес-процессы Отрасли, 13:28
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Дебютировавший в России Geely EX5 EM-i поставил рекорд Гиннесса Авто, 13:24
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 13:21
Как мошенники обманули Ларису Долину и почему суд не вернул ей квартиру Недвижимость, 13:18
Свидетель по делу о «Выжигателях» отказался «клеветать на генералов» Политика, 13:17
Ягудин заявил о деградации российского женского фигурного катания Спорт, 13:16
Reuters узнал о готовности ЕС принять ключевые решения по активам России Политика, 13:14
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07