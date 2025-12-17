Немец набрал 1000 очков в НХЛ быстрее Овечкина и Малкина
Немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль сделал четыре голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» и преодолел отметку 1000 очков за карьеру.
«Эдмонтон» победил со счетом 6:3, на счету Драйзайтля теперь 1003 (416+587) очка в 824 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.
Драйзайтль первым среди немецких хоккеистов достиг этой отметки. Кроме того, он набрал 1000 очков быстрее российских нападающих Евгения Малкина (848 матчей), Александра Овечкина (880) и Александра Могильного (947).
Из хоккеистов, родившихся не в Северной Америке, быстрее всех рубеж 1000 очков преодолел Петер Штястны (682). Россиянину Никите Кучерову потребовалось на это 809 игр.
В истории «Эдмонтона» Драйзайтль стал пятым игроком, набравшим 1000 очков. Ранее это удавалось Уэйну Гретцки, Коннору Макдэвиду, Яри Курри и Марку Мессье.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».