Спорт⁠,
0

Немец набрал 1000 очков в НХЛ быстрее Овечкина и Малкина

Драйзайтль набрал 1000 очков в НХЛ быстрее Овечкина и Малкина
Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль стал первым немецким игроком в истории НХЛ с 1000 очков
Леон Драйзайтль
Леон Драйзайтль (Фото: Stacy Revere / Getty Images)

Немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль сделал четыре голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» и преодолел отметку 1000 очков за карьеру.

«Эдмонтон» победил со счетом 6:3, на счету Драйзайтля теперь 1003 (416+587) очка в 824 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.

Драйзайтль первым среди немецких хоккеистов достиг этой отметки. Кроме того, он набрал 1000 очков быстрее российских нападающих Евгения Малкина (848 матчей), Александра Овечкина (880) и Александра Могильного (947).

Из хоккеистов, родившихся не в Северной Америке, быстрее всех рубеж 1000 очков преодолел Петер Штястны (682). Россиянину Никите Кучерову потребовалось на это 809 игр.

В истории «Эдмонтона» Драйзайтль стал пятым игроком, набравшим 1000 очков. Ранее это удавалось Уэйну Гретцки, Коннору Макдэвиду, Яри Курри и Марку Мессье.

Фото: НХЛ
Фото: НХЛ

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Эдмонтон Ойлерз Леон Драйзайтль Александр Овечкин Евгений Малкин
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Евгений Малкин фото
Евгений Малкин
хоккеист
31 июля 1986 года

