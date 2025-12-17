Российский призер Олимпиады по велотреку Войнова завершила карьеру
Призер Олимпиады и четырехкратная чемпионка мира по велотреку Анастасия Войнова объявила о завершении карьеры в возрасте 32 лет.
«Моральной составляющей в итоге не хватило. Я поняла, что не хочу гоняться дальше. С таким количеством медалей и заслуг ехать 55‑й чемпионат России на таком эмоциональном фоне? Одним утром проснулась и почувствовала: не хочу идти на тренировку», — сказала Войнова «Матч ТВ».
Войнова на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро вместе с Дарьей Шмелевой выиграла серебро в командном спринте, а на Играх в Токио — бронзу. Также на ее счету четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды на чемпионатах мира.
Войнова брала перерыв в карьере в связи с рождением ребенка, в 2023-м вернулась в спорт, но только на российские соревнования, нейтральный статус для участия в международных стартах получить она не смогла.
