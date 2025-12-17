Рекордсмен «Динамо» сделал голевую передачу в дебютном матче в НХЛ

Самый молодой дебютант «Динамо» в КХЛ Игорь Чернышов помог «Сан-Хосе» обыграть «Калгари»

Игорь Чернышов (Фото: Ezra Shaw / Getty Images)

Российский форвард «Сан-Хосе Шаркс» Игорь Чернышов провел дебютный матч в НХЛ. 20-летний нападающий отметился голевой передачей в игре регулярного чемпионата против «Калгари Флэймз».

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Сан-Хосе». Чернышов играл в первом звене вместе с одним из лучших бомбардиров НХЛ нынешнего сезона Маклином Селебрини.

Чернышов был выбран «Сан-Хосе» на драфте НХЛ 2024 года во втором раунде под общим 33-м номером. В том же году он отправился в Северную Америку.

В нынешнем сезоне Чернышов провел 25 матчей за фарм-клуб «Сан-Хосе» в НХЛ и набрал 23 (11+12) очка.

Чернышов является воспитанником московского «Динамо». В КХЛ он дебютировал 17 ноября 2022 года в домашнем матче с «Адмиралом» в возрасте 16 лет и 11 месяцев, став самым молодым игроком «Динамо» в лиге. Забросив 3 января 2023 года в своем третьем матче шайбу в ворота ЦСКА, форвард стал автором самого «молодого» гола в истории «Динамо» в КХЛ.