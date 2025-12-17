«Миннесота» разгромила «Вашингтон» Овечкина благодаря 7 очкам россиян

Встреча завершилась со счетом 5:0. Владимир Тарасенко сделал дубль и отметился голевой передачей, у Данилы Юрова шайба и две передачи, у Кирилла Карпизова — одна шайба. Овечкин впервые в сезоне не смог забить в пяти играх подряд

«Миннесота Уайлд» обыграла «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Шайбы забросили российские форварды Владимир Тарасенко (3-я и 45-я минуты), Кирилл Капризов (33) и Данила Юров (49), а также американец Мэтт Болди (55).

Юров отметился двумя голевыми передачами, Тарасенко — одной. Юров, Тарасенко и еще один россиянин Яков Тренин играли в одном звене.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ни разу не бросил по воротам, отметившись тремя силовыми приемами. Россиянин впервые в сезоне не смог отметиться голами в пяти играх подряд. Также он поднялся на 21-е место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей (1524), столько же у Брендана Шэнахэна.

Капризов забросил 70-ю шайбу в большинстве за карьеру и установил новый рекорд «Миннесоты» по этому показателю. Также он вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории клуба (206), лидирует Мариан Габорик (219).

«Вашингтон» занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 40 очков в 33 матчах. «Миннесота» расположилась на третьей строчке на Западе с 45 очками в 34 встречах.