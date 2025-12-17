 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Миннесота» разгромила «Вашингтон» Овечкина благодаря 7 очкам россиян

Встреча завершилась со счетом 5:0. Владимир Тарасенко сделал дубль и отметился голевой передачей, у Данилы Юрова шайба и две передачи, у Кирилла Карпизова — одна шайба. Овечкин впервые в сезоне не смог забить в пяти играх подряд
Кирилл Капризов (в центре)
Кирилл Капризов (в центре) (Фото: David Berding / Getty Images)

«Миннесота Уайлд» обыграла «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Шайбы забросили российские форварды Владимир Тарасенко (3-я и 45-я минуты), Кирилл Капризов (33) и Данила Юров (49), а также американец Мэтт Болди (55).

Юров отметился двумя голевыми передачами, Тарасенко — одной. Юров, Тарасенко и еще один россиянин Яков Тренин играли в одном звене.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ни разу не бросил по воротам, отметившись тремя силовыми приемами. Россиянин впервые в сезоне не смог отметиться голами в пяти играх подряд. Также он поднялся на 21-е место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей (1524), столько же у Брендана Шэнахэна.

Капризов забросил 70-ю шайбу в большинстве за карьеру и установил новый рекорд «Миннесоты» по этому показателю. Также он вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории клуба (206), лидирует Мариан Габорик (219).

«Вашингтон» занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 40 очков в 33 матчах. «Миннесота» расположилась на третьей строчке на Западе с 45 очками в 34 встречах.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Миннесота Уайлд Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Кирилл Капризов Данила Юров Владимир Тарасенко
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года

