Спорт⁠,
0

«Нью-Йорк Никс» впервые за 52 года завоевал трофей НБА

«Нью-Йорк Никс» стал обладателем Кубка НБА. Это первый трофей клуба за 52 года
&laquo;Нью-Йорк Никс&raquo;
«Нью-Йорк Никс» (Фото: Gregory Shamus / Getty Images)

Баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» стал победителем Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), одержав победу над «Сан-Антонио Сперс» в финальном матче. Этой первый трофей команды с 1973 года, когда она в последний раз стала чемпионом НБА.

Матч прошел в Лас-Вегасе и завершился со счетом 124:113 (28:30, 31:31, 30:33, 35:19).

Самым результативным игроком стал форвард «Нью-Йорка» Оу Джи Ануноби, набравший 28 очков. Его одноклубник Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл (16 очков, 11 подборов). В «Сан-Антонио» наиболее результативным был Дилан Харпер (21 очко), а Стефон Касл записал на свой счет дабл-дабл с 15 очками и 12 передачами.

Кубок НБА проводится во время регулярного сезона с 2023/24 года. Он начинается с группового этапа (шесть групп по пять команд), после которого лучшие команды соревнуются в формате плей-офф. Заработанные очки также идут в турнирную таблицу регулярного чемпионата НБА. «Нью‑Йорк Никс» стали третьим обладателем этого трофея после «Лос‑Анджелес Лейкерс» и «Милуоки Бакс».

В регулярном чемпионате «Нью-Йорк Никс» находится на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции НБА, имея на своем счету 18 побед и 7 поражений. Следующий матч команда сыграет 19 декабря с «Индиана Пэйсерс».

Авторы
Теги
Рената Утяева
НБА Нью-Йорк Никс

