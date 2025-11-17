Хоккеисты устроили четыре драки в матче КХЛ
Четыре потасовки между игроками произошло в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ между «Сибирью» и «Шанхай Дрэгонс» в Новосибирске.
Игра завершилась поражением хозяев со счетом 0:3. «Сибирь» проиграла 13-й матч подряд.
Все драки произошли в последние десять минут игры.
На 54-й минуте подрались Александр Лукин и Уилл Райлли, на 59-й — Владислав Кара и Остин Вагнер, а Бен Харпур попытался побить Михаила Орлова. После финальной сирены стычка произошла между Павлом Акользиным и Александром Першаковым.
В итоге игроки «Сибири» в сумме набрали 47 штрафных минут, а «Дрэгонс» — 29.
«Верю, что момент настанет и наша бутылка шампанского «взорвется». Надо набраться терпения, мужества. Ребята сильно переживают. Уже подошла какая-то грань, что пошли драки. Не хватает мастерства, но они не сдаются», — сказал после матча и.о. главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков.
«Сибирь» занимает последнее место в Восточной конференции, «Дрэгонс» — шестые на Западе.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине
Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа
Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ
Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине
В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией
В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая