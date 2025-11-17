Хоккеисты устроили четыре драки в матче КХЛ

«Шанхай Дрэгонс» победил в Новосибирске «Сибирь» со счетом 3:0. Команды набрали 76 минут штрафа на двоих. Тренер «Сибири» сказал, что его игроки сильно переживают из-за серии поражений

Фото: Официальный сайт ХК «‎Сибирь» (hcsibir.ru)

Четыре потасовки между игроками произошло в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ между «Сибирью» и «Шанхай Дрэгонс» в Новосибирске.

Игра завершилась поражением хозяев со счетом 0:3. «Сибирь» проиграла 13-й матч подряд.

Все драки произошли в последние десять минут игры.

На 54-й минуте подрались Александр Лукин и Уилл Райлли, на 59-й — Владислав Кара и Остин Вагнер, а Бен Харпур попытался побить Михаила Орлова. После финальной сирены стычка произошла между Павлом Акользиным и Александром Першаковым.

В итоге игроки «Сибири» в сумме набрали 47 штрафных минут, а «Дрэгонс» — 29.

«Верю, что момент настанет и наша бутылка шампанского «взорвется». Надо набраться терпения, мужества. Ребята сильно переживают. Уже подошла какая-то грань, что пошли драки. Не хватает мастерства, но они не сдаются», — сказал после матча и.о. главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков.

«Сибирь» занимает последнее место в Восточной конференции, «Дрэгонс» — шестые на Западе.