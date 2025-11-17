Роднина и Журова объяснили, почему комментируют любые новости
Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила Sports.ru, что не отказывает в комментарии спортивным СМИ, потому что у нее всегда есть своя позиция.
«Так людям интересно же. Я не виновата, что у меня такая известная фамилия», — сказала Роднина.
Она отметила, что при этом она не обсуждает только бывших и нынешних коллег и не комментирует высказывания спортсменов или тренеров, а если ее спрашивают по теме, которая ей не знакома, она честно говорит, что не в курсе.
«Одно могу сказать точно: я не вру, не подделываюсь и не подстраиваюсь», — добавила Роднина.
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова, в свою очередь, заявила, что «политика должна комментировать все, даже если тема странная». По ее словам, ей звонят за комментариями по 15–20 раз в день.
«Я общественно-политический деятель, который в повестке, который участвует в принятии законов. И доносить то, что происходит у нас в Думе, особенно в спортивной части, — одна из моих функций», — сказала Журова, отметив, что с комментариями про футбол лучше быть «осторожнее».
Журова выиграла золото Игр-2006 в конькобежном спорте на дистанции 500 м. Роднина побеждала на Олимпиадах 1972, 1976 и 1980 годов в парном катании.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина
Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России
Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России
Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах
Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico
Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России