Роднина и Журова объяснили, почему комментируют любые новости

Журова рассказала, что журналисты звонят ей по 15–20 раз в день и она отвечает, потому что должна доносить то, что происходит в Госдуме. Роднина считает, что ее мнение интересно, так как она «не врет и не подстраивается»

Ирина Роднина (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила Sports.ru, что не отказывает в комментарии спортивным СМИ, потому что у нее всегда есть своя позиция.

«Так людям интересно же. Я не виновата, что у меня такая известная фамилия», — сказала Роднина.

Она отметила, что при этом она не обсуждает только бывших и нынешних коллег и не комментирует высказывания спортсменов или тренеров, а если ее спрашивают по теме, которая ей не знакома, она честно говорит, что не в курсе.

«Одно могу сказать точно: я не вру, не подделываюсь и не подстраиваюсь», — добавила Роднина.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова, в свою очередь, заявила, что «политика должна комментировать все, даже если тема странная». По ее словам, ей звонят за комментариями по 15–20 раз в день.

«Я общественно-политический деятель, который в повестке, который участвует в принятии законов. И доносить то, что происходит у нас в Думе, особенно в спортивной части, — одна из моих функций», — сказала Журова, отметив, что с комментариями про футбол лучше быть «осторожнее».

Журова выиграла золото Игр-2006 в конькобежном спорте на дистанции 500 м. Роднина побеждала на Олимпиадах 1972, 1976 и 1980 годов в парном катании.