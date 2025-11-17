 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Забившего пять голов Яшкина признали лучшим форвардом недели в КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков недели
Лучшими игроками недели в КХЛ стали форвард «Ак Барса» Яшкин, защитник минского «Динамо» Брук и вратарь СКА Иванов
Дмитрий Яшкин
Дмитрий Яшкин (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Яшкин забросил пять шайб и сделал три передачи в трех матчах прошедшей недели и стал лучшим игроком своего амплуа, сообщила пресс-служба КХЛ.

Яшкин сделал дубль в ворота нижнекамского «Нефтехимика» (4:1) и набрал четыре очка (2+2) в игре с московским «Динамо» (5:4).

Среди вратарей лучшим признали Сергея Иванова из петербургского СКА — он выиграл оба матча, в том числе сделал шатаут против омского «Авангарда» (1:0).

Лучшим защитником впервые в карьере признали Джошуа Брука из минского «Динамо», у которого победный гол в ворота «Сочи» (5:2) и еще две передачи в трех матчах.

Еще один игрок обороны, 21-летний Кирилл Жуков из тольяттинской «Лады», стал лучшим новичком — у него гол и пас в двух матчах.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
КХЛ ХК Ак Барс ХК СКА Санкт-Петербург ХК Динамо Минск ХК Лада
