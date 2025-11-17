Австралийская чемпионка Паралимпиады умерла в 28 лет
Чемпионка и двукратный бронзовый призер Паралимпиады в Токио австралийская велогонщица Пейдж Греко скончалась у себя дома в Аделаиде на 29-м году жизни, сообщила Федерация велоспорта Австралии.
Точные причины смерти спортсменки не называются, но указано, что у нее внезапно ухудшилось состояние здоровья.
У Греко был церебральный паралич, она сначала занималась легкой атлетикой, а в 2018-м ушла в велоспорт, отмечает Би-би-си.
На Играх-2020 она победила в своей категории в индивидуальной гонке преследования с мировым рекордом и принесла Австралии первое золото соревнований.
Греко несколько раз побеждала в чемпионатах мира, она пропустила отбор на Олимпиаду-2024 по состоянию здоровья, но в этом году снова вернулась к соревнованиям.
