Спорт
0

Австралийская чемпионка Паралимпиады умерла в 28 лет

Австралийская чемпионка Паралимпиады Пейдж Греко умерла в 28 лет
Многократная чемпионка мира и победительница Игр-2020 в велоспорте Пейдж Греко неожиданно умерла у себя дома в Аделаиде
Пейдж Греко
Пейдж Греко (Фото: Olly Hassell / SWpix.com / imago / Global Look Press)

Чемпионка и двукратный бронзовый призер Паралимпиады в Токио австралийская велогонщица Пейдж Греко скончалась у себя дома в Аделаиде на 29-м году жизни, сообщила Федерация велоспорта Австралии.

Точные причины смерти спортсменки не называются, но указано, что у нее внезапно ухудшилось состояние здоровья.

У Греко был церебральный паралич, она сначала занималась легкой атлетикой, а в 2018-м ушла в велоспорт, отмечает Би-би-си.

На Играх-2020 она победила в своей категории в индивидуальной гонке преследования с мировым рекордом и принесла Австралии первое золото соревнований.

Греко несколько раз побеждала в чемпионатах мира, она пропустила отбор на Олимпиаду-2024 по состоянию здоровья, но в этом году снова вернулась к соревнованиям.

Анна Сатдинова
