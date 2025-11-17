Российский дебютант-вратарь вошел в тройку лучших игроков дня в НХЛ

21-летний российский вратарь Сергей Мурашов отразил 21 бросок и впервые сыграл на ноль и стал лучшим игроком встречи

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Сергей Мурашов стал третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В воскресенье, 17 ноября, «Питтсбург» обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счетом 4:0 в выездном матче. который прошел в Стокгольме. 21-летний российский вратарь отразил 21 бросок, впервые сыграл на ноль и стал лучшим игроком встречи. Для Мурашова этот матч стал вторым в НХЛ. В первом он потерпел поражение, пропустив три шайбы после 27 бросков.

Мурашов является воспитанником ярославского «Локомотива». На драфте НХЛ 2022 года был выбран в 4-м раунде под общим 118-м номером клубом «Питтсбургом».

В 2024 году он уехал в США. В июле этого года подписал трехлетний контракт новичка с «Питтсбургом», но в НХЛ дебютировал 10 ноября 2025 года. В конце октября 2025 года был признан лучшим вратарем недели в АХЛ.

Лучшим игроком дня стал американский защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз — четыре голевые передачи в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2).

Второй звездой признали шведского нападающего «Детройт Ред Уингз» Лукаса Рэймонда — гол и передача в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1).