Российский дебютант-вратарь вошел в тройку лучших игроков дня в НХЛ
Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Сергей Мурашов стал третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В воскресенье, 17 ноября, «Питтсбург» обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счетом 4:0 в выездном матче. который прошел в Стокгольме. 21-летний российский вратарь отразил 21 бросок, впервые сыграл на ноль и стал лучшим игроком встречи. Для Мурашова этот матч стал вторым в НХЛ. В первом он потерпел поражение, пропустив три шайбы после 27 бросков.
Мурашов является воспитанником ярославского «Локомотива». На драфте НХЛ 2022 года был выбран в 4-м раунде под общим 118-м номером клубом «Питтсбургом».
В 2024 году он уехал в США. В июле этого года подписал трехлетний контракт новичка с «Питтсбургом», но в НХЛ дебютировал 10 ноября 2025 года. В конце октября 2025 года был признан лучшим вратарем недели в АХЛ.
Лучшим игроком дня стал американский защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз — четыре голевые передачи в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2).
Второй звездой признали шведского нападающего «Детройт Ред Уингз» Лукаса Рэймонда — гол и передача в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1).
