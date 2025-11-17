 Перейти к основному контенту
Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Португалия Армения 1 1,08 x 10,5 2 34 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Украина Исландия 1 1,06 x 10,5 2 100 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Италия Норвегия 1 100 x 18 2 1,02 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Германия Словакия 1 1,25 x 6,2 2 13 Футбол ЧМ 2026. Азия. Отборочный этап Ирак ОАЭ 1 2,08 x 2,85 2 4,05 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Азербайджан Франция 1 37 x 16 2 1,05 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Нидерланды Литва 1 1,06 x 11,5 2 37 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Бельгия Лихтенштейн 1 1,02 x 23 2 53 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Испания Турция 1 1,25 x 6 2 11,5 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Косово Швейцария 1 5,8 x 3,95 2 1,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Российский дебютант-вратарь вошел в тройку лучших игроков дня в НХЛ

Российский дебютант-вратарь Мурашов вошел в тройку лучших игроков дня в НХЛ
21-летний российский вратарь Сергей Мурашов отразил 21 бросок и впервые сыграл на ноль и стал лучшим игроком встречи

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Сергей Мурашов стал третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В воскресенье, 17 ноября, «Питтсбург» обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счетом 4:0 в выездном матче. который прошел в Стокгольме. 21-летний российский вратарь отразил 21 бросок, впервые сыграл на ноль и стал лучшим игроком встречи. Для Мурашова этот матч стал вторым в НХЛ. В первом он потерпел поражение, пропустив три шайбы после 27 бросков.

Мурашов является воспитанником ярославского «Локомотива». На драфте НХЛ 2022 года был выбран в 4-м раунде под общим 118-м номером клубом «Питтсбургом».

В 2024 году он уехал в США. В июле этого года подписал трехлетний контракт новичка с «Питтсбургом», но в НХЛ дебютировал 10 ноября 2025 года. В конце октября 2025 года был признан лучшим вратарем недели в АХЛ.

Лучшим игроком дня стал американский защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз — четыре голевые передачи в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2).

Второй звездой признали шведского нападающего «Детройт Ред Уингз» Лукаса Рэймонда — гол и передача в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1).

